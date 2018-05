Kunstneren Thomas Dambo er ophavsmand til den store værktøjskasse, som var et af de meget synlige elementer under sidste års Re.Used-festival, der ikke vender tilbage. Foto: Lars Ahn Pedersen

Skraldefestival skrottet efter første år

Det, der var tænkt som en årligt tilbagevendende begivenhed, der skulle trække folk til Roskilde og være med til at give byen en grønnere profil, fik et kort liv. Skraldefestivalen Go Orange Re.Used, der blandt andet rejste skulpturer af genbrugsmaterialer i bymidten, blev introduceret sidste år og skulle have vokset sig større år for år, men potentialet bliver aldrig forløst.