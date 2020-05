Skræmmende rapport: Det har store menneskelige konsekvenser

- På det generelle plan viser undersøgelsen, at langt flere kystsikringsprojekter vil være økonomisk rentable at gennemføre, fordi vi nu kan se, hvor store konsekvenser det har at blive oversvømmet. Det er ikke nok at opgøre, hvad det har kostet samfundet i udbetalinger til genopbygning af folks ejendomme. I Jyllinge Nordmark har Stormrådet indtil nu udbetalt erstatning på 160 millioner kroner, men en kystsikring koster kun 60 millioner kroner. Læg dertil, at vi slet ikke har viden om for eksempel de menneskelige konsekvenser, så bliver samfundets regning samlet set endnu større. Hvad koster det fx samfundet, at en familie rammes af stress, angst og PTSD? siger en af forfatterne, professor i klima og økonomi Kirsten Halsnæs fra DTU.