Skoven er en fantastisk legeplads

Roskilde - 29. marts 2020 kl. 07:38 Af Britt Nielsen

BOSERUP: Henrik Boesen fra Orienteringsklubben Roskilde er kommet i Boserup Skov i mange år, og med den aktuelle situation med corona oplever han, at der kommer endnu flere mennesker i skoven.

- Forrige lørdag skulle vi holde i kø for at få en parkeringsplads, siger han med et smil.

Da DAGBLADET møder ham lørdag formiddag, er de fleste pladser på den store parkeringsplads ved siden af Skolerne i Boserup da også fyldt. På stierne bliver der løbet, cyklet mountainbike og gået.

Skovgæsterne er i alle aldre, og heldigvis er skoven så stor, at alle kan holde sig på behørig afstand af hinanden.

Hver lørdag de sidste 10 år har Orienteringsklubben Roskilde været klar til hjælpe familier og andre interesserede i gang med orienteringsløb.

- Folk har kunnet vælge baner og stille spørgsmål og få hjælp. Det kan vi bare ikke lige nu, siger Henrik Boesen og forklarer, at da posterne alligevel er sat op i skoven, har klubben derfor lagt kort frem forrest på klubbens hjemmeside okr.dk.

Der er kort til flere skove og områder. Alle kort passer til A4.

Klubben kan ikke printe kort eller sende dem på grund af smitterisikoen, men interesserede kan selv printe kortene og prøve sig frem.

- Man kan gøre det, som man har lyst. Hvis man er halvvejs og ikke gider mere, så kan man bare stoppe, siger Henrik Boesen og påpeger, at man kan løbe på alle tider af døgnet, selv om det kræver en pandelampe i mørke.

- Det er et tilbud til en anden måde at gå i skoven på. Og det er helt gratis, fortæller Henrik Boesen.

Orienteringsklubben Roskilde oplever tit børnefamilier, som hygger sig med at finde posterne, og hvis der er flere børn, så kan der opstå en konkurrence om at finde dem eller komme først.

- Skoven er en fantastisk legeplads, siger Henrik Boesen, mens vi går rundt blandt de høje træer og nyder synet af skovbunden, hvor de første anemoner er begyndt at titte frem.

Der står mere end 80 poster i Boserup Skov. De er delt op i tre forskellige sværhedsgrader.

De lette ruter har poster, som ligger ud til stierne. Jo sværere ruten er, jo mere gemte i skoven er posterne.

Hver post sidder på en træpæl og har et unikt nummer. Så kan man hele tiden have styr på, om man har fundet den rigtige post.

- Hvis man går op i det, så sidder der en klipper bagpå posten, hvor man kan markere på sit papir, at man har været der, fortæller Henrik Boesen og viser, hvor nemt det er.

At klippe for hver post er den oprindelige at gøre det på. I dag foregår registreringen elektronisk, når der er løb.

Normalt gælder det i orienteringsløb om at finde posterne i en bestemt rækkefølge og være hurtigst til at klare ruten.

Lige denne weekend skulle det store åbningsløb for sæsonen have fundet sted. For to år siden var Roskilde vært for det, og i år var løbet planlagt i Birkerød. Der plejer at være cirka 1500 deltagere.

- Som med alt andet er orienteringsverdenen lukket ned. Det store påskestævne på Rømø med 2500 deltagere fra cirka 20 lande er også aflyst. Vi glæder os til, at det her er overstået, siger Henrik Boesen og bare har en opfordring.

- Følg reglerne og hold afstand. Posterne er der, naturen er der, kom ud og nyd det, siger Henrik Boesen.