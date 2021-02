Skorstensbrand i vinterkulden

Skorstenen havde ikke været i brug i halvandet år, og på grund af den kulde, der disse dage hænger over landet, valgte ejeren at fyre lidt ekstra op.

Det fik tændt op i skorstenen, og der opstod nogle kraftige flammer, som brandvæsenet måtte tilkaldes for at få bugt med.

Efter at være blevet efterset af en skorstensfejer blev opgaven erklæret for afsluttet af brandfolkene.

Ingen personer var i fare for at komme til skade ved hændelsen, ligesom ejeren ifølge brandvæsenet ikke kan lastes for, at der opstod brand i skorstenen.