Skoleven blandt finalisterne til fornem frivilligpris

LLise Hogstad fra Svogerslev er blandt de 10 finalister til at vinde prisen som årets Fantastiske Frivillige. Hun er nomineret for sit engagement i foreningen Skolens Venner, som hun var med til at stifte sammen med sin mand, Carsten Hogstad.

Derudover er hun formand for lokalforeningen i Roskilde, hvor hun sammen med de andre har skabt kontakt til skoleområdet og sørget for, at 50 skolevenner er med til at gøre en forskel for skolebørn i kommunen.