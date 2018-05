Send til din ven. X Artiklen: Skoleudvidelse til 40 millioner er ikke nødvendig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleudvidelse til 40 millioner er ikke nødvendig

Roskilde - 05. maj 2018 kl. 06:58 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af skolebørn i Trekroner eksploderer ikke i samme grad som tidligere forudsagt. Derfor ser det nu ud til, at der ikke er brug for at udvide Trekronerskolen til fem spor, som byrådet i Roskilde ellers afsatte 40 millioner kroner til så sent som i efteråret.

Derfor foreslår forvaltningen nu at sætte udvidelsen i bero.

Det er kommunens seneste befolkningsprognose, der viser, at Trekronerskolen de næste mange år klarer sig fint med fire spor. Foreløbigt er der dog kun lagt op til at udskyde en udvidelse i et par år til 2021-2023.

- Vi får prognoser jævnligt og forholder os til, hvad den seneste viser. Det kan være, at der lige nu ikke ser ud til at være behov om fire år, men det vil vi gerne være sikre på er rigtigt. Derfor er forventningen, at man skyder processen i to år, siger skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).

Udvalget behandler sagen tirsdag.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde lørdag den 5. maj. Du kan købe adgang til at læse dagens avis på linket her: