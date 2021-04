Vindinge Skole bliver sandsynligvis for lille i sommeren 2022. Hvis bare der starter to nye 0. klasser det år, vil der ikke være klasselokaler nok - til sommer starter tre nye klasser. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Skoleudvidelse kan komme på bordet før sommerferien

Roskilde - 15. april 2021 kl. 15:10 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er ikke lige nu og her, skole- og børneudvalget sætter gang i en udvidelse af Vindinge Skole. Men om to måneder kan der være forslag til en udbygning, som dermed kan blive en del af forhandlingerne om næste års kommunebudget.

Bestyrelsen på Vindinge Skole har redegjort for, at der allerede til næste år vil være for få klasselokaler på skolen, og det derfor er på tide at se på mulighederne for at bygge ud.

Derfor havde både Venstre og Dansk Folkeparti sat sagen på udvalgets dagsorden tirsdag aften, men det må vente en måneds tid med at tage stilling, om den truende pladsmangel er stor nok til at bære en udbygning.

I maj lander nemlig en ny prognose for, om kapaciteten på kommunens skoler og dagtilbud kan følge med befolkningsudviklingen.

- Når vi har de tal, kan vi bede forvaltningen om at kigge på nogle løsninger, i forhold til hvilke behov der er. Samtidig får vi også en prognose på dagtilbudsområdet, så vi kan se det hele i en sammenhæng, siger Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget.

Tallene har snydt før Ifølge Jette Henning kan forvaltningen have forslag på bordet til juni, hvis behovet er der, så en udbygning kan nå at komme i spil til næste års budget.

Men hun vil gerne lige have et ordentligt grundlag at træffe beslutningen på.

- Selv med nye prognoser kan vi ikke vide os sikre. Før jeg kom i byrådet, blev det besluttet at udvide Trekronerskolen for 40 millioner kroner, men da der kom nye prognoser, viste det sig, at behovet ikke var der alligevel, og så lod man være med at bruge de 40 millioner kroner. Så det handler om hele tiden at være opmærksom på, at vi selvfølgelig skal have plads til de elever, vi skal have plads til, men samtidig ikke sætter en udvikling i gang, vi måske ikke får behov for, siger hun.

Når prognosen er landet, vil udvalget mødes med skolebestyrelsen, så de kan give deres besyv med i forhold til, hvilke løsninger der kan komme i spil.

