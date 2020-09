Roskildes skoleelever skal fra nytår holde helt op med at ryge i skoletiden, også uden for skolens område. Lærerne følger først trop senere. Foto: Allan Nørrregaard

Skoletiden bliver helt røgfri

Roskilde - 09. september 2020 kl. 13:59 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver helt fy-fy for elever at ryge, babbe e-cigaretter eller for den sags skyld skubbe snus op under overlæben, når de er i skole. Ikke bare på skolens område, men uanset hvor det foregår i skoletiden.

Det kommer til at gælde fra årsskiftet, har skole- og børneudvalget vedtaget, efter forslaget har været i høring. Kravet om røgfri skoletid kommer formentlig uanset hvad, for et nationalt lovforslag er på vej, men er endnu ikke fremsat.

V har ændret holdning

Da rygeforbuddet på Roskildes skoler blev foreslået i foråret, stemte Venstre ikke for, fordi man så forbuddet som et for stort indgreb i medarbejdernes personlige frihed, da det også skulle dem. Nu stemmer partiet for rygeforbuddet, fordi medarbejderne selv har bakket op om forslaget.

- Vi skal have røg ud af skolerne og daginstitutionerne, og i det hele taget ud af kommunen. Medarbejderne har selv budt ind med, at de vil finde en løsning på skoleområdet og andre områder. Det har vi ikke noget ønske om at blokere for. Det er sandt, at lærere og andre medarbejdere i kontakt med unge er rollemodeller, og jeg tror, der bliver fundet en løsning, så man undgår at stigmatisere rygerne, samtidig med at de kan fungere som rollemodeller, siger Venstre-leder Jette Tjørnelund.

Rygeforbuddet i skoletiden kommer ikke til at omfatte medarbejderne i første omgang. Det var ellers hensigten, men lærere, pædagoger og andre kan tage sig en smøg uden for skolen lidt endnu.

De kommer i stedet med i anden ombæring, når kommunen vil indføre et totalt rygeforbud i arbejdstiden. Det har økonomiudvalget valgt at tage op, men det forslag må nok vente til udgangen af næste år.

- Det er rigtig vigtigt, for det er de voksne, der er rollemodeller for vores børn og unge og eleverne i skolen. Det er vigtigt, at det hænger sammen, så man ikke som barn og ung kan se ens lærer stå og ryge i skoletiden, siger skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).