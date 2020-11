Flere timer bliver undervist af den faste lærer, viser en opgølse på Roskildes skoler. Sidste år var læreren væk i 15 procent af timerne, nu er tallet nede på ni procent. Foto: Lars Skov

Skolerne bruger færre vikarer - men er det nok?

Roskilde - 17. november 2020 kl. 18:51 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Langt de fleste folkeskoler i Roskilde har færre vikartimer i år end sidste år. I hvert fald ifølge den måling, der er blevet foretaget over tre uger i september.

Her er den samlede vikardækning - eller timer afviklet på anden måde end planlagt - faldet fra 15,2 procent sidste år til 9,3 procent i år.

Skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S) glæder sig over forbedringen, og at skolernes indsats har båret frugt. Hun bider ikke mindst mærke i, at vikarerne nu er mere kvalificerede til opgaven, når det bliver nødvendigt.

Stadig for højt Venstres Jette Tjørnelund kalder forbedringen positiv, men hun finder stadig vikardækningen for høj.

- Der er stadig skoler, hvor vi ligger på den forkerte side af 10 procent. Der er i min optik en sammenhæng mellem vikarer og trivsel for eleverne, og jeg fastholder, at det er bedre at have en lærer bag katederet end en vikar. Vi har stadig udfordringer, for det er for meget med over 10 procent af timerne, der bliver taget af en uuddannet lærer. Så arbejdet med at reducere vikartimerne skal fortsætte, siger hun.

Jette Henning mener også, det er vigtigt at bevare fokus, men hun hæfter sig ved de gode takter, og at vikarerne er blevet klædt bedre på til opgaven i kraft af et lokalt kursus.

Den store udfordring er det akut opståede fravær ved sygdom, men hendes indtryk er, at der bliver arbejdet hårdt på det ude på skolerne, hvoraf to var med på tirsdagens møde i udvalget for at fortælle, hvordan de gør.0

- Det vigtigste fokus er, at eleverne får en god undervisning. Så kan det godt være, de ikke får dansk, men matematik. Det synes jeg sådan set er i orden, for så får de dansk på et senere tidspunkt. Men det er vigtigt, at hvis de får vikarer, så er de kvalificeret til at løse opgaven, siger hun.

Tæller forskelligt Skoler som Trekronerskolen, Himmelev Skole og Nordskolen har fået markant færre vikartimer. De fleste skoler har færre vikartimerne, men enkelte ligger på samme niveau som sidste år eller endda lidt over.

Værst ser det ud på Viby Skole og Vor Frue Skole, hvor det er gået den gale vej, og den faste lærer ikke har undervist i henholdsvis 16,6 og 22 procent af timerne i måleperioden.

Ifølge Jette Henning er der dog forskel på, hvordan skolerne registrerer de timer, som ikke bliver afviklet efter planen, og det skal der rettes op på.

Efter sidste års måling blev skolerne bedt om at forbedre planlægningen af fravær, så eksempelvis efteruddannelse og ferie bliver dækket af en lærer. Ifølge kortlægningen bliver halvdelen af vikartimerne dækket af en student eller andre uden uddannelse i faget. Det samme gjaldt sidste år, men ud af et større antal vikartimer.