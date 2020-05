Klostermarksskolen i Roskilde har over 1100 skolebørn boende i distriktet, men kun 55 procent af dem går på skolen, fordi mange i stedet går på Himmelev Skole eller Skt. Josefs Skole. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Skoler taber halvdelen af børnene fra eget distrikt

Roskilde - 13. maj 2020 kl. 12:23 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Tjørnegårdskolen går kun 41 procent af de skolebørn, der bor i distriktet. Fem andre skoler i Roskilde Kommune har mellem 52 og 56 procents af deres »egne« børn gående.

I den anden ende af spektret går 87 procent af Gadstrups skolebørn på den lokale skole, og fire andre skoler ligger over 80 procent.

Det viser en opgørelse, skole- og børneudvalget har fået lavet. Den blev udløst af, at en opgørelse i januar viste, at nogle skoler afgiver mange børn til privatskoler, men nu ligger der fyldestgørende tal på, hvor mange børn i hvert skoledistrikt der går på hvilke privatskoler eller andre folkeskoler.

Vil følge op De store forskelle på, hvor mange børn der vælger den lokale folkeskole i Roskildes 16 skoledistrikter, er forløbigt blevet taget til efterretning i skole- og børneudvalget, uden de på nuværende tidspunkt sætter noget i gang for at ændre ubalancen.

Men det skurrer i øjnene, at nogle skoler har opbakning fra helt ned til 41 procent af forældrene.

Udvalgsformand Jette Henning (S) mener, det er vigtigt, at folkeskolerne kan tiltrække de børn, der bor i distriktet.

- Det er noget, vi i høj grad vil følge op på i forhold til, hvordan vi kan sikre, at forældrene finder skolerne i deres distrikt attraktive. Det har også været en del af den aftale, vi har lavet i vores skoleforlig. Vi har et samlet skolevæsen i Roskilde, der skal løfte i fælles flok, siger hun.

Klostermarksskolen er vokset de seneste

år, men det ser skole- og børneudvalgs-

formanden ikke som grunden til, at mange

forældre sender deres børn i privatskoler

eller på naboskolen i stedet.

Foto: Hans-Jørgen Johansen



Må ændre fortælling Når Tjørnegårdskolen samler under halvdelen af børnene i distriktet, og andre skoler med store almene boligområder også ligger lavt, ser hun det ikke som et udtryk for, hvor godt skolerne gør det.

- Jeg mener også, de skoler er attraktive, men vi skal være bedre til at fortælle de gode historier om det arbejde, der bliver gjort, og vi skal i højere grad høre på forældre og elever for at blive klogere på, hvad der er årsag til det. Der er sat et arbejde i gang i vores boligpolitik i social balance, der skal afdække, hvorfor distriktsskolerne bliver fravalgt, siger Jette Henning.

Hun mener, det handler om at ændre fortællingen om skolerne.

For eksempel som Østervangsskolen, der har lavet musikklasser og har et fremtidigt potentiale i børn fra den musiske - og voksende - Musicon-bydel.

Fakta Så mange af distriktets børn har skolerne:

Gadstrup Skole: 87%

Lynghøjskolen: 84%

Margretheskolen: 83%

Nordskolen: 83%

Trekronerskolen: 81%

Himmelev Skole: 77%

Vindinge Skole: 77%

Viby Skole: 72%

Lindebjergskolen: 70%

Absalons Skole: 63%

Sct. Jørgens Skole: 56%

Østervangsskolen: 53%

HedegårdenesSkole: 53%

Tjørnegårdskolen: 41% Så mange af distriktets børn har skolerne: Privatskoler trækker Det er ikke kun skoler med et meget blandet socialt grundlag, der ligger i bund. Også Klostermarksskolen, der har kommunens næststørste elevgrundlag, er helt nede på at have 55 procent af distriktets børn. Sct. Jørgens Skole har 56 procent.

- Jeg tror, det handler om noget historie. Der hvor du har privatskoler i nærheden, er der en større søgning til dem, og lige omkring Klostermarksskolen ligger der tre privatskoler, så jeg tror, en del af forklaringen ligger der, siger Jette Henning.

Det bekræfter tallene. Skt. Josefs Skole, der med 1000 elever er den klart største privatskole i Roskilde, trækker flest elever fra de nærmeste skoler, mens skoler med langt til en privatskole holder bedst på børnene.

Klostermarksskolen er dog ikke kun den, der afleverer flest børn til privatskoler. Det er også her, flest vælger en anden folkeskole - især Himmelev Skole.

Udvalgsformanden mener ikke, det har at gøre med, at skolen er blevet så stor og har problemer med pladsen.

- Jeg tror ikke, det er et fravalg af Klostermarksskolen, men lige så meget et tilvalg af, at man vil have sine børn på privatskole eller Himmelev Skole, siger hun.

