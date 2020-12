Se billedserie Elever på Tjørnegårdskolen har ligesom eleverne på Sct. Jørgens Skole bygget et tårn af spaghetti og skumfiduser

Skoler indhenter faglige corona-huller

Roskilde - 19. december 2020 kl. 04:05 Kontakt redaktionen

En særlig pulje på 3,7 mio. kr. skal bruges til at løfte skoleelever i kommunerne Roskilde, Frederikssund og Lejre, som har fået faglige huller, mens de var hjemme under nedlukningen

For mange børn giver Corona-situationen ekstra udfordringer med større social isolation og en forandret hverdag. De trives dårligere, og det rammer også det fagligeudbytte. Derfor har de tre kommuner ansøgt om- og fået 3,7 mio. kr. fra en særlig pulje til initiativer, der skal hjælpe med at få børnene godt tilbage i skole igen.

Indsatsen foregår i samarbejde med med Dansk Skoleskak, PLAY, Professionshøjskolen Absalon, Nationalpark Skjoldungernes Land og lokale idræts- og kulturaktører. Syv udvalgte skoler i Roskilde Kommune har peget på de aktiviteter, de vil gennemføre, og selvom puljen har fokus på udsatte børn, så er det hele klasser, der indgår i aktiviteterne.

- Det er vigtigt, at vi får alle børn med. Jeg ved, at skolerne især har ønsket at få hjælp i timerne til at differentiere undervisningen, så alle elever kan være med og bidrage på hver deres måde. Med de ekstra penge har skolerne kunnet ansætte ekstra lærere og pædagoger, som kan hjælpe med at dække faglige huller, der hvor eleverne har brug for det, siger Jette Henning (S), der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Faglighed og trivsel

Børnenes indlæring er meget afhæng af, om de trives og føler sig som en del af fællesskabet. Puljepengene har derfor støttet trivselsforløb i over 40 klasser på seks af skolerne.

Trænerne fra PLAY er uddannet i at arbejde med især børn og unge, der har svært ved at indgå i klassen og på skolen, både når det gælder fællesskab i timerne og pauserne. Indsatsen omfatter derfor aktiviteter, som gør at eleverne er mere parate til at lære, når de er i skole.

- Vi kommer ind som nye personer, der kan have fokus på fællesskabet. Vi laver forskellige øvelser, hvor børnene kan komme i spil med hver deres ressourcer. Det er andre børn end de sædvanlige, som får lov at 'shine'. Tanken er, at lærerne bagefter kan bruge nogle af vore metoder, fortæller Lotte Tranekær, træner i PLAY.

Når PLAY laver lege i frikvarterene, får børnene styrket deres evne til at indgå i fællesskabet. Derved bliver de bedre til at deltage, både når der skal leges sammen i pauserne og når der skal løses opgaver i timerne.

Skumfiduser og spaghetti

PLAY's trænere omsætter ord til praksis igennem lege, og den leg der især hitter hos eleverne Mathias, Sara, Lilje og Sofie i 5.A på Sct. Jørgens Skole handler om kommunikation og samarbejde. Her skal eleverne sammen bygge et tårn af spaghetti og skumfiduser - og det er ikke en let sag.

- Det var en god leg, fordi at vi kunne tale sammen med de andre undervejs og bygge noget sammen.

- Ja, man kunne ligesom alle sammen komme med ideer, så vi kunne bygge sammen, fortæller børnene.

Forløbene med PLAY har været en stor succes på skolerne, og spørger man eleverne i 5.A, så er det tydeligt, at PLAYs indsats virker.

- Det er rigtig sjovt, fordi at vi leger mange forskellige lege. Og det er ikke altid, at vi leger alle sammen, sammen, siger de.

Forløbene med PLAY handler om hele barnets dag. Hvis man skal lære noget i timerne, skal man nemlig kunne lide at gå i skole og deltage i undervisningen på forskellige måder. Derfor er der også workshops med lærerne, som skal få metoderne med ind i hverdagen på skolerne fremover.

Indsatsen

Puljen administreres af Børne- og Undervisningsministeriet. Baggrunden er en aftale mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget om initiativer, der skal hjælpe de sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem coronakrisen.

Tiendeklassecenteret og Klostermarksskolen har indgået et samarbejde med lærerstuderende fra Professionshøjskolen Absalon og Københavns Professionshøjskole, hvor lærerstuderende kommer ud og understøtter lærerens undervisning. På Tiendeklassecenteret underviser de lærerstuderende de elever, der har brug for en ekstra støtte i engelsk, på netop deres niveau.