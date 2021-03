Fra næste uge får de store folkeskoleelever lov til at mødes til undervisning igen - én gang om ugen og under åben himmel, fx i en skov, der endnu ikke er så grøn som på dette billede. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skoler i fuld gang med at forberede udeundervisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoler i fuld gang med at forberede udeundervisning

Roskilde - 10. marts 2021 kl. 13:13 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Udsigten til, at eleverne på de ældste årgange vender tilbage fra næste uge, har skabt travlhed på kommunens folkeskoler, hvor der fra morgenstunden var flittig mødeaktivitet for at forberede modtagelsen af eleverne på de vilkår, der gælder.

- Vi havde i forvejen gjort os nogle overvejelser om, i hvilket omfang genåbningen kunne komme til at finde sted, og vi har hele tiden arbejdet med, at de ældste elever ville kunne komme tilbage fra den 15. marts, så noget har vi forberedt - men vi var ikke forberedt på, at det kommer til at foregå udendørs, siger Martin Heramb, som er skoleleder på Lynghøjskolen i Svogerslev.

Roskilde er i genåbningssammenhæng blevet en del af hovedstadsområdet, hvor klasserne fra femte og opefter nok får lov at komme 9 skole igen, men kun én dag om ugen, og kun under forudsætning af, at undervisningen foregår udendørs. Hvordan det kommer til at gå op i en højere enhed, er, hvad møderne handler om.

- Som udgangspunkt tænker vi, at vi tager årgangene ind på hver sin dag. På den måde er der færrest, der »støder sammen.« Men det skal vi først tale med vores dygtige teamkoordinatorer om, for når undervisningen af de ældste skal foregå udendørs, kan det være, at det er hensigtsmæssigt, at den samme lærer følger en klasse ud en hel dag, og det betyder, at der er nogle af de skemaer, vi bruger, som skal laves om, siger Martin Heramb.

Når det nye skema skal lægges, vil det også afspejle, hvilke dage eleverne er hjemme, og hvilke dage de er samlet til udendørs undervisning.

- Nogle fag egner sig bedre til fjernundervisning end andre. Dansk og matematik er lettere at undervise i på dén måde end feltbiologi, og der vil vi se på, hvad der er mest oplagt til udeundervisning. Man kan fx lave bålmad i hjemkundskab - men det er blandt andet det, vi skal tale med vores teamkoordinatorer om, siger Martin Heramb, som satser op, at en del af udeundervisningen vil kunne gennemføres med udgangspunkt i Naturcenter Boserupgård.

Selv om der er travlt, er han ret sikker på, at alt nok skal nå at blive klar til mandag, hvor de første af de store elever får lov at komme en slags i skole igen.

- Vi er fortrøstningsfulde. Og én ting er helt sikker: Vi glæder os til at få de store elever tilbage! siger skolelederen.

relaterede artikler