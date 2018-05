Skole- og børneudvalget har en pulje på 2,5 millioner kroner, som skolerne kan søge, hvis de ønsker tilskud til at forkorte skoledagen i stedet for at have en tolærerordning. Det har vist sig at være så populært, at der er kommet ansøgninger for 3,2 millioner. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Skoler får nej til korte dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoler får nej til korte dage

Roskilde - 11. maj 2018 kl. 16:37 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange skoler har søgt om tilskud til at forkorte skoledagen for i stedet at have tolærerordning i nogle timer. Faktisk for mange.

Skole- og børneudvalget i Roskilde Kommune har en pulje på 2,5 millioner kroner, som skolerne kan søge til at finansiere udvidet åbningstid i sfo'er og klubber, når børnene får tidligere fri.

Der er dog kommet ansøgninger for i alt 3,2 millioner kroner fra 127 skoleklasser fordelt på 13 skoler. Et flertal i skole- og børneudvalget vil dog kun give tilskud for 1.775.000 kroner til 71 klasser. De vil ikke acceptere de ansøgninger, hvor der ikke er givet en konkret begrundelse for, at en klasse skal have lov at sløjfe to timer, selvom det er et krav i folkeskoleloven.

Radikale Venstre og Enhedslisten har dog begæret sagen i byrådet. De stoler ikke på den frasortering, forvaltningen har lavet.

- Vi har kun en afkrydsningsliste, hvor det fremgår, at der ikke er en konkret vurdering. Jeg vil gerne se de ansøgninger, for jeg har talt med forældre, der mener, at de har indsendt en konkret vurdering. Andre steder har der været diskussion mellem skolen og forældrene om, hvordan sådan en vurdering skal tolkes, så derfor er der brug for at se, hvad forvaltningen mener, en konkret vurdering skal handle om, siger Jeppe Trolle (R).