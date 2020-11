Den 16-årige elev, der blev overfaldet midt under i en undervisningstime, har til politiet forklaret, at han har haft flere episoder med den 17-årige, der nu er varetægtsfængslet. Foto: Kristian Jørgensen

Skoleleder med til at overmande overfaldsmand

Det fik en 17-årig mand fra Roskilde at vide gentagne gange, efter at han iført håndjern tirsdag formiddag var blevet ført ind til et grundlovforhør i Retten i Roskilde, blandt andet sigtet for mandag formiddag at være trængt ind på Tiendeklassecenter Roskilde på Bakkesvinget, hvor han bankede en elev med et bordben eller et bat.

Men at forholde sig roligt havde han mere end svært ved. Han var stærkt ophidset, fortalte højlydt, hvordan betjentene nærmest havde mishandlet ham siden anholdelsen, og han kunne efter eget udsagn umuligt sige noget i forhold til sigtelserne, fordi han ikke havde fået noget at spise i ni timer.

Og betjentene, der forsøgte at få ham til at forholde sig i ro, nidstirrede han og truede: »Bare vent, til vi kommer udenfor!«

Han ville desuden bestemme, at alle de fremmødte familiemedlemmer skulle overvære grundlovsforhøret, selv om der ikke var plads til dem i lokalet, og dem af dem, der blev lukket ind, havde han - trods talrige formaninger om, at han ikke måtte - travlt med at kommunikere med igennem hele retsmødet.

Flere gange afbrød han senioranklager Maria Jepsen, og flere gange måtte dommeren belære ham om, at her var det ham og ikke den 17-årige, der bestemte, hvad der skulle ske, og hvem der skulle tale.

Havde bat og kniv med

Postyret i retssalen var dog for intet at regne imod det drama, der udspillede sig for øjnene af en klasse på TCR mandag formiddag. Her var undervisningen i gang, da den 17-årige, der selv tidligere har gået på skolen, dukkede op med en køkkenkniv og et bat eller et bordben.

Slagvåbnet brugte han til at slå en 16-årig, som ikke nåede at reagere, inden han blev ramt ved venstre tinding, og kniven brugte den 17-årige til at true personalet med, inden han flygtede.