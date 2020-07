Se billedserie Usman Ansary er rullet ind med sine oliventræer på Rønøs Allé 30 i Roskilde, hvor der tidligere lå en planteskole. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Skolelærer med hang til oliventræer åbner butik på nedlagt planteskole

Roskilde - 18. juli 2020 kl. 08:09 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oliventræer forbindes mest med sydens sol og sommervarme, men de kan sagtens oveleve i en dansk have. Det gik op for Usman Ansary, da han for tre år siden købte sit første oliventræ og plantede det hjemme i haven i Høje-Taastrup. I dag har han 10, og han erkender, at han er »helt vild med oliventræer.«

Så da han som skolelærer var nødt til at gå hjemme i to måneder, slog det ham, at han kunne gøre sin hobby til en forretning. Han gik i gang med at undersøge, hvad det ville kræve at få lov at importere og sælge oliventræer i Danmark, og fredag den 17. juli kunne han så åbne sin butik O'livet på Rønøs Allé i Roskilde, hvor Planteriget engang holdt til.

- I starten solgte vi via opslag på sociale medier som Facebook og Instagram, og det blev taget godt imod, så vi besluttede at kaste os ud i det. Men det var ikke optimalt at sælge fra et lager, så vi havde brug for et sted, hvor vi kunne have en butik. Jeg ledte på nettet i evigheder, og så fandt jeg tilfældigvis det her. Det er perfekt, for jeg skulle bruge et udeareal med masser af lys, siger Usman Ansary.

På indkøb i Spanien Lige så snart det blev muligt at rejse til Spanien igen, bookede Usman Ansary en flybillet til Alicante, hvor han tilbragte 10 timer med at besøge fire plantager og udvalgte 150 oliventræer, som O'livet nu har til salg.

Samtidig faldt han for andre slags eksotiske træer og planter, så nu sælger han også store vinstokke, appelsintræer, pinjetræer, citrontræer og figentræer med mere. Fordi han køber hjem i så store mængder, kan han sælge til en lavere pris end planteskolerne, og det er det, som O'livet skal konkurrere på.

- Jeg har været rundt i det meste af landet, og jeg har ikke set noget som det her før i Danmark, siger han om sin nye forretning.

Vil sælge olivenolie Lærerjobbet beholder Usman Ansary, så O'livet holder i første omgang åbent fredag til søndag klokken 10-18 og på hverdage efter aftale.

- Oliventræer er hårdføre. De kan klare ned til 10 graders frost, og man kan plante dem direkte i jorden. Jeg kan godt lide dem, fordi de giver en feriestemning, især i år hvor mange ikke kan komme ud at rejse, siger han.

Usman Ansary er i øvrigt langt fra færdig med at have planer for, hvad O'livet skal sælge.

- Min kones forældre har en olivenplantage i Tyrkiet, så næste skridt bliver import af olivenolie, siger han.