8.C. fra Sankt Jørgens Skole afleverede her til formiddag deres corona-avis til Mette Høj fra Roskilde Museum. Nu vil avisen blive en del af museets corona-samling.

Skoleelevers avis kommer på Nationalmuseet

Roskilde - 25. maj 2020 kl. 13:57 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De har lige fået lov til at komme tilbage i skole. Men selv om elever landet over ikke har været i skole, så har de haft fjernundervisning siden 11. marts, og hos 8.c. på Sct. Jørgens Skole har det været lidt af et puslespil, klassen har fået til at falde på plads til stor glæde for elevernes lærer Jesper Iwersen.

I klassens årsplan havde han nemlig skrevet ind, at eleverne skulle lave en skoleavis sammen med Ekstra Bladet.

- Umiddelbart så det ud til at være umuligt under de nye vilkår, hvor vi ikke var sammen i klassen, men vi valgte at gøre det alligevel. Der var udfordringer, men det lykkedes. Så mens eleverne sad fysisk spredt, arbejdede de i redaktioner og skrev baggrundsartikler, lavede interviews, skrev om sig selv og deres aktuelle situation, tog billeder osv, fortæller Jesper Iwersen, som er ganske godt tilfreds med resultatet.

Og man kan i avisen både læse om forældre, som prøver at få hjemmearbejdet gjort og få hjulpet deres børn med hjemmeskolen, om en frustreret gymnasieelev som ikke ved, om hun er købt eller solgt i forhold til eksamen, og om en tidligere sygeplejerskes syn på krisen.

-Jeg synes, de har knoklet, også selv om det har været en udfordring at arbejde hjemmefra, og nu hvor de endelig kan ses igen, skal vi naturligvis have talt om forløbet, og så skal jeg nok også rose dem lidt for den indsats, de har lagt, siger Jesper Iwersen.

Ekstra Bladet har redigeret avisen og trykt den i 500 eksemplarer, som skal fordeles til eleverne og skolen. Men avisen får faktisk en plads i historien. Den er udvalgt til at blive en del af Nationalmuseets corona-samling, og i dag, den 25. maj, landede et eksemplar også hos Roskilde Museum, hvor den vil indgå i museets corona-fortællinger.

Skulle du have lyst til at læse hele avisen, så kan det gøres på følgende link: https://newsdesk.dk/avisensside/3477

Kimer