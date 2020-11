Et drama udspillede sig mandag formiddag på TiendeklasseCenter Roskilde. Foto: Kristian Jørgensen

Skoleelev slået i hovedet med bordben i klasselokale

Roskilde - 17. november 2020 kl. 09:17 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

OPDATERING: I en tidligere udgave af artiklen stod der, at den 16-årige var blevet slået med et baseballbat, men i grundlovsforhøret kom det frem, at der nok snarere var tale om et bordben. Elever og medarbejdere på TiendeklasseCenter Roskilde blev mandag formiddag vidne til en voldsom oplevelse, da en 16-årig elev blev overfaldet af en tidligere elev med en batlignende genstand i et undervisningslokale.

Den 16-årige blev opsøgt i lokalet af en 17-årig mand, som mente, at de havde et privat udestående, og det førte til, at han slog den 16-årige i hovedet med noget, der formentlig var et bordben, foran de andre elever. Eleverne prøvede sammen med tililende lærere at få den 17-årige ud af lokalet, og det fik ham til at fremvise en kniv og true dem på livet verbalt.

Den 17-årige flygtede derefter til en anden etage på skolen, inden han blev overmandet og tilbageholdt af skolens personale, indtil politiet nåede frem. Politiet blev tilkaldt klokken 9.23 og kørte til skolens adresse på Bakkesvinget med en håndfuld patruljebiler. Desuden blev der sendt en ambulance, som kunne tage sig af den 16-årige, der havde pådraget sig en flænge i hovedet som følge af slaget. Han blev både behandlet af ambulancepersonalet og på skadestuen. De øvrige involverede slap uden fysiske skader.

Den anholdte 17-årige blev transporteret til politistationen i Roskilde og sigtet for grov vold, trusler på livet og knivloven, efter at de sociale myndigheder var blevet tilkaldt for at overvære afhøringen af ham. Den 17-årige forblev efterfølgende i politiets varetægt, idet han tirsdag klokken 9.15 blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, hvor han blev sat i surrogat (anbragt på lukket institution i stedet for fængsel, red.) frem til den 10. december.

Den 17-årige er i forvejen sigtet for endnu en sag om trusler på livet over for nogle fodboldspillere, som han i starten af oktober truede på livet med en pistollignede genstand ved en sportsplads i Vipperød. Både den 16-årige og den 17-årige er fra Roskilde.

Politiet vil tirsdag i samarbejde med ledelsen på TiendeklasseCenter Roskilde møde op i den berørte skoleklasse i et tryghedsskabende øjemed for at tale med de berørte elever og læreren om den voldsomme oplevelse, de blev vidner til mandag formiddag.