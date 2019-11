Teleselskabet Oisters marketingschef Niels Kiel fortalte 7.m og 7.c på Østervangsskolen, hvordan en reklame bliver til.

Skoleeelever blev undervist i Oister-reklame

Roskilde - 06. november 2019 kl. 17:18

Som led i et reklameforløb har 7.m og 7.c fra Østervangsskolen været på virksomhedsbesøg hos teleselskabet Oister i København for at høre, hvordan reklamerne med de syngende østers bliver til fra idé til færdigt produkt.

- Vi kører fast et reklameforløb for 7. klassetrin, fordi det er vigtigt at lære de unge om, hvordan reklamer bliver til. Når de forstår, at reklamer skal sælge et produkt eller budskab, er det med til at gøre dem til kritiske forbrugere. Og så er det sjovt for dem at få indblik i en branche, som fylder meget i deres hverdag, siger lærer på Østervangsskolen Julie Bech Aagesen, der sammen med kollegaen Mette Pilmann stod bag besøget hos Oister.

- Vi har et par år i træk fået lov at besøge Oister, og det binder en rigtig fin sløjfe på hele forløbet. Eleverne får viden fra en fagperson og lærer samtidig, hvordan de fagbegreber, de hører om i forløbet, bliver brugt i virkeligheden.

Eleverne fik både lov til at se ufærdige reklamefilm og kasserede storyboards, men for Oisters marketingschef Niels Kiel var det vigtigste at fortælle de unge, at reklamer ikke kan stå alene:

- Hvis man har gode reklamer, men et dårligt produkt eller kundeservice, så bliver kunderne ikke i længden. Så det handler i sidste ende om at give gode kundeoplevelser, så kunderne bliver loyale og anbefaler én til andre. Det er den allerbedste reklame, man kan få, fortalte Niels Kiel under sit oplæg.

Som afslutning på forløbet skal eleverne fra Østervangsskolen nu producere deres egen reklamefilm.