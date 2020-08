Skoledagen bliver nærmest normal

Sådan så det ud, da de første elever fik lov at vende tilbage til folkeskolerne i april. Når det ny skoleår begynder i næste uge, vil hverdagen se lidt mere normal ud, selv om der stadig er en række krav, der skal overholdes. Billedet her er fra Østervangsskolen i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Det bliver en nogenlunde normal hverdag, der venter børnene, når de i næste uge skal begynde på et nyt skoleår. Alle fagene er tilbage på skemaet, og skoledagen er ikke længere forkortet, ligesom klasserne kan blande sig, når der er faglige grunde til det, så længe gruppen ikke er på over 30 personer.

Roskilde Kommune følger de retningslinjer, Børne- og Undervisningsministeriet udsendte i juni. De tilbageværende restriktioner består blandt andet i et afstandskrav på en meter i klassen og to meter i forsamlinger, ligesom der er en række krav til rengøring, håndvask og afspritning.

Holder sig til reglerne Siden de retningslinjer blev udstukket, er coronasmitten begyndt at gå den gale vej. Kommunen har dog ikke valgt at selv at stramme skolernes coronaregler, som der er mulighed for.

- Vi har besluttet lige nu, at vi ikke gør noget herfra, før vi får noget fra regeringen eller Sundhedsstyrelsen, men det er klart, at vi har indskærpet over for lederne, at man skal være meget opmærksom på hygiejne og afstandskrav. Hvis man vælger at blande børn på tværs af klasser på baggrund af faglighed, skal man være opmærksom på, at der kan ske smitteopsporing, hvis der skulle ske smittetilfælde. Så vi har ikke ændret noget og sagt, at nu går vi tilbage til fase 1, men vi har indskærpet, at vi skal være forsigtige i denne her situation. Man skal ikke blande for mange eller bruge for mange lærere og pædagoger til mange klasser, siger skolechef Søren Kokholm.

Forsigtighed, ikke panik Situationen er dog lidt på vippen lige nu, så kommunen står klar til at reagere, hvis det viser sig at blive nødvendigt med skrappere restriktioner.

Indtil videre er det op til skolerne selv at vurdere, hvad der kan lade sig gøre. Hvis der er tvivlstilfælde, står forvaltningen klar med rådgivning, som i sidste ende vil blive op til en subjektiv vurdering, hvor skolechefen vil vælge den sikre løsning. Hvis det for eksempel drejer sig om en ekskursion til København med en indskolingsklasse, vil han lige nu råde til at vente med det.

- Skolerne beslutter selv i de fleste tilfælde, men der vil være situationer, hvor nogen ringer og spørger, og der vil vi lige nu lægge et forsigtighedsprincip ned over uden at gå i panik over noget, siger Søren Kokholm.

For de børn, der begynder i 0. klasse, vil første skoledag også i år være en festlig dag, hvor mor og far kan komme med hen på skolen. Der er selvfølgelig også afstandskrav for dem, så der bliver ikke noget med at fylde de nye elever og deres forældre ind i et klasselokale, men i stedet må det klares uden for i det formentlig gode vejr eller i en sal.

Lærere er rolige Det giver tilsyneladende ikke bekymrede miner hos lærerne i Roskilde, at de i næste uge vender tilbage til en mere normal skoledag, samtidig med at stigende smittetal i Ringsted og Aarhus øger uvisheden om, hvordan coronavirus nu udvikler sig. Roskilde Lærerforening har i hvert fald ikke hørt fra utrygge lærere, men formand Tina Svarre Hasselager forventer, at situationen bliver drøftet ude på skolerne.

- Vi følger selvfølgelig situationen og har en forventning om, at de relevante myndigheder tager bestik af situationen og udsender de vejledninger, der skal til. Jeg har ikke aktuelt hørt, at der skulle være en problematisk udvikling i Roskilde, men det kan hurtigt komme. Der er fra forvaltningens side udsendt en status til skolerne om, hvordan situationen ser ud, og hvad man gør, og det er i sidste ende at følge sundhedsmyndighedernes vejledning. Så der er ikke noget nyt, men selvfølgelig kan der være en usikkerhed hos lærerne, for før sommerferien var der færre børn til flere lærere og i den dur, og nu vender man tilbage til en mere normal tilstand, og vi vil følge tæt, hvordan det går med det, siger lærerformanden.

Hun mener, at den nuværende status på skolerne er fornuftig og peger også på, at det stadig ser ud til, at børn ikke er de store smittespredere. Alligevel underkender hun ikke, at der kan være bekymring for, om smitten nu er ved at tage til.

- Vi lever jo alle sammen i den usikkerhed og har allerede oplevet nu, at det kan gå stærkt, siger Tina Svarre Hasselager