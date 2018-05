380 elever skal på sidste skoledag mødes tidligere OL-deltagere til et arrangement i Roskilde-Hallerne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skolebørn skal snuse til den olympiske drøm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolebørn skal snuse til den olympiske drøm

Roskilde - 13. maj 2018 kl. 11:50 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når skoleåret går på hæld, så slutter den med et brag for 371 af Roskilde Kommunes 6. klasser. Deres skoler har nemlig fundet det så attraktivt at mødes med tidligere OL-deltagere og lege i forskellige discipliner i Roskilde-Hallerne. Arrangementet er en del af de Olympiske Dage, som skal holdes i Roskilde den 22. og 23. juni. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

- Vi synes selv, at der er ret vildt, at der kommer så mange. Der ringede fx lige en skole, som havde glemt at tilmelde sig inden for tidsfristen. Men nu havde de altså lige 60 elever, der bare måtte være med. Vi sagde naturligvis ja, siger René Nielsen, næstformand i Olympisk Klub Danmark og medaljetager ved to paralympiske lege.

På dagen kan eleverne prøve bordtennis, håndbold, roning, laserskydning og køreestolsbasket. Det sker i samarbejde med de lokale idrætsklubber.

- De kan jo se mulighederne i at få lov til at påvirke 380 børn i deres idrætsvaner, og som Olympisk Klub Danmark kan vi jo koble tidligere OL-deltagere på begivenheden. Jeg vil tro, vi bliver 10 tidligere OL-deltagere på dagen. Skal vi være med til at skabe store idrætsstjerner i Danmark, så skal vi jo have en stor bredde, og derfor vil vi i Olympisk Klub rigtig gerne introducere børnene til sportsgrene, siger René Nielsen.

Forhåbningen er også, at de mange børn får øjnene op for, at der dagen efter er det store Olympiske Dage på Roskilde Havn.

- Det ville da være dejligt, hvis eleverne gik hjem og lokkede deres familier med på havnen for at se og opleve det, vi kommer med, siger René Nielsen.

Ved arrangement får eleverne også en introduktion til den olympiske og paralympiske historie.

Skolerne, som har valgt at sende deres 6. klasser til arrangementet, er Østervangsskolen, Trekronerskolen, Lynghøjskolen, Margretheskolen, Dåstrup Skole, Himmelev Skole og Tjørnegårdskolen.

relaterede artikler

Ægte OL-fakkel kommer til Roskilde 12. maj 2018 kl. 05:41

Stor olympisk begivenhed kommer til Roskilde 28. december 2017 kl. 12:25