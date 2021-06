Sigurd Barrett optrådte, da Baunehøjskolen i 2018 fejrede sin 40-års fødselsdag. I dag er skolen en del af Nordskolen i Jyllinge, og lige nu er der ifølge bestyrelsen ikke så meget at fejre ud fra det budget, der er blevet lagt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skolebestyrelse siger fra: Sparebudget går ud over børnenes skolegang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skolebestyrelse siger fra: Sparebudget går ud over børnenes skolegang

Roskilde - 02. juni 2021 kl. 12:21 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er ikke børnenes skyld, at Nordskolen i Jyllinge bakser med at finde millionbesparelser for at nedkæmpe et voldsomt underskud.

Læs også: Ny privatskole drømmer om at kunne åbne i 2022

Men de skal bære konsekvenserne. Derfor kan skolebestyrelsen ikke sige god for det budget, der i år skal dække et underskud på omkring 10 millioner kroner på den specialundervisning, skolen har børn visiteret til.

For bestyrelsesformand Samuel Rützou er det afgørende, at underskuddet ikke er drevet af et overforbrug, men af skolens forpligtelse til at betale for specialtilbud til de børn, der er berettiget til det.

Det kan hverken han eller skoleledelsen gøre noget ved, men konsekvensen er store besparelser på den almindelige undervisning.

Kæmpe besparelser 6,5 millioner kroner er godt nok givet som ekstraordinært tilskud fra kommunen, hvad formanden skam er glad for, men de resterende 3,5 millioner skal skolen selv finde.

- Det, der har fået os til ikke at godkende budgettet, er, at der er så få penge til undervisningsmidler, til efteruddannelse af lærere og rigtig mange andre poster, der påvirker direkte det almindelige skoletilbud. Hvis vi godkender det budget, accepterer vi også, at almindelige børn i Jyllinge får et ringere tilbud end i resten af Roskilde. Jeg synes, det er forkert at holde nogle børn som gidsler, fordi andre børn ret beset bare har fået det, de har krav på, siger Samuel Rützou.

Nok er nok Han understreger, at han er tilhænger af, at skolen skal tilbagebetale, hvad de skylder. Lige nu sker det bare alt for hurtigt til, at det er forsvarligt, og derfor må man i hans optik finde en anden måde at gøre det på. For eksempel ved at lade tilbagebetalingen strække sig over flere år.

- På et tidspunkt kan man bare ikke spare mere. Hvornår er nok nok? Man er nødt til at sige, at en skole ikke kan spare mere end x procent, før det går ud over den daglige drift, siger bestyrelsesformanden.

Skolebestyrelsen har kendt handleplanen i over et år, men slår bremsen i nu, fordi de kan se i budgettet, hvor det rammer.

Samuel Rützou tror ikke, politikerne har vedtaget handleplanen for at gøre det svært for skolen. Men han kan godt tro, at der er forskel på at sige god for nogle tal på et papir og den virkelighed, de fører til.

- Den er alt for aggressiv, den plan der er lige nu, og det kommer til at koste for helt almindelige børn. Jeg ville have nøjagtigt samme indgangsvinkel, hvis det gjaldt enhver anden skole. For jeg mener, man skal lære af sine fejl - og jeg tror godt, det her kan ske for en anden skole om 10 år, siger han.

En anden løsning Nordskolens formand mener, det vil klæde politikerne at finde en anden løsning på Nordskolens tilbagebetaling, så det ikke rammer uskyldige børn, der tilfældigvis går i skole i Jyllinge og derfor står ringere end børn i Gundsømagle eller Himmelev.

- Det kan og vil jeg ikke godtage, og det er konsekvensen af den handleplan, man har besluttet i byrådet. Så jeg mener, man bør kigge på en anden løsning for vores skole. Det er ikke nødvendigvis flere penge, det kan også være længere tid til at tilbagebetale gæld. Uanset hvad man vælger, vil jeg gerne se den politiker, der siger, at børn i Jyllinge skal have et ringere tilbud, fordi de tilfældigvis bor i et distrikt, hvor der er visiteret for mange børn til specialtilbud i forhold til budgettet, siger han.

- Så kan man enten tildele skolen flere penge eller afdrage over langt flere år. Jeg har ingen følelser for det ene eller andet. Jeg har følelser for, at alle børn i Roskilde Kommune får et skoletilbud, hvor de bliver så gode, de kan, og får omtrent samme vilkår.

Centraliser Formanden har ikke nogen eksakt forklaring på, hvorfor Nordskolen har så mange visiterede børn, men det er ikke, fordi den opererer med andre kriterier. Nordskolen har lige fået 10 børn ind, som er visiteret til et andet tilbud, inden skolen overhovedet har det dem, men udgiften ligger på skolens budget.

- De 10 børn kan skolen ikke gøre andet ved end naturligvis at give dem det tilbud, de har krav på, og økonomidelen skal vi bare finde. Det er sådan, det er, men hvis det viser sig, at Jyllinge tiltrækker flere end beregnet, vil man blive ved med at grave det her hul, siger Samuel Rützou.

Han mener selv, at det økonomiske ansvar for specialundervisningen bør tages fra de enkelte skoler og i stedet ligge centralt i kommunen. Dermed vil man undgå de lokale konsekvenser, når en skole har udsving i antallet af elever med særlige behov.

- Jeg synes, det er helt forkert, at man blander økonomi sammen med en visiteringsopgave. Hvis man ser på folkeskoleloven, må økonomi ikke have indflydelse på visiteringen. Så kan man spørge sig selv, om man er i stand til fuldstændig uvildigt ikke at skele til økonomien, hvis man sidder for bordenden og med den ene hånd har ansvaret for økonomien, og med den anden har ansvaret for, at det enkelte barn får det rigtige skoletilbud. Det kan jeg godt have min tvivl om. Jeg kender kun fremragende skoleledere, der slider for børnene, men opgaven er tvetydig, og holder man ikke sine budgetter, så risikerer man at miste sit job, siger han.

Overladt til byrådet Bestyrelsen på Nordskolen valgte på sit møde i sidste uge ikke at godkende det fremlagte budget. De har dog bedt om en udspecificering, så de kan godkende budgettet på næste møde 22. juni, hvis de skulle have taget fejl af noget.

Det er Samuel Rützou ret overbevist om, at de ikke har.

- Hvis vi ikke kan godkende budgettet, må det gå opad, og så er det skole- og børneudvalget eller byrådet, der i sidste instans godkender budgettet. Det må de så gøre, men på det tidspunkt, må de være klar over, hvad det betyder, når man laver en handleplan og samtidig godkender budgettet. For det betyder, at almindelige skolebørn i Jyllinge får et væsentligt ringere skoletilbud end sammenlignelige skoler i Roskilde. Jeg tror ikke, politikerne er klar over konsekvenserne af de beslutninger, de har taget, siger Samuel Rützou.

Og hvis byrådet vælger at godkende budgettet og fortsætte handleplanen?

- Hvis de vitterlig mener, det er en løsning, de kan stå på mål for, så må de gøre det. Jeg kommer ikke til at gøre det som skolebestyrelsesformand.

Politisk afventen Det er nyt for skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S), at Nordskolens bestyrelse ikke kan godkende deres budget.

Før hun har undersøgt sagen nærmere, udtaler hun sig ikke om den. Heller ikke i forhold til, om der kan blive tale om en politisk godkendelse af budgettet, eller hvilke konsekvenser det kan have for skolen, hvis ikke bestyrelsen mener at kunne drive skole for det, byrådet har afsat.

relaterede artikler

15 millioner: Skoles underskud trækker ud 14. april 2021 kl. 05:41

Jyllingeskoler får selvstændighed - men forbliver Nordskolen 02. marts 2021 kl. 12:09