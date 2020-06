Absalons Skole er udset til at huse de såkaldte Nest-klasser, der er for elever med autisme. Foto: Kim Rasmussen

Skole udpeget som hjemsted for ny klasseform

Roskilde - 05. juni 2020 kl. 18:31

Det bliver sandsynligvis Absalons Skole, der skal huse de såkaldte Nest-klasser, som det i sidste års budgetforlig blev aftalt at oprette i Roskilde fra skolestarten i 2021. Nest-klasserne består som udgangspunkt af fire elever med autisme, som går i klasse med 12 elever fra almenområdet.

Skole- og børneudvalget har godkendt placeringen på Absalons Skole, hvor klasseformen vil passe godt ind. Skolen har plads til tre spor, men har i de kommende år kun udsigt til 50-60 nye skolebørn om året i distriktet, men det passer godt med to almenklasser og en nest-klasse pr. årgang.

Lige netop på Absalons Skole gav det i år anledning til polemik, at der kun bliver oprettet to nye 0. klasser. For godt nok var der rigeligt ansøgere til tre klasser, men der var kun distriktsbørn til to klasser, og det er afgørende for, hvor mange klasser der bliver oprettet.

- Vi kan se i prognoserne for de kommende år, at der vil være børn til to klasser, og ved at danne en nestklasse er der mulighed for, at der vil være flere børn sammen med de fire elever i en nestklasse, så skolen kan have tre spor, siger udvalgsformand Jette Henning (S), der på flere punkter synes, det giver god mening at vælge Absalons Skole som hjemsted for nest-klasserne.

- Dels er det en god placering i forhold til, at skolen kan håndtere den nye form for klasse, hvor man blander børn med særlige behov og børn fra almenområdet. Samtidig har de mulighed for at have dem på skolen, og det er centralt placeret i byen, siger Jette Henning.

Placeringen af nest-klasserne skal nu i høring hos Absalons Skoles bestyrelse.