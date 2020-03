Skole tilbyder gratis coaching til elever og forældre

Roskilde private Realskole har indgået en aftale med Amy Jönsson fra Teenagementor.dk i Greve om, at skolens elever og forældre kan få 30 minutters coaching gratis.

Tilbuddet gælder både elever og forældre, der kan have brug for lidt hjælp til at komme igennem den kommende tid, hvor alt kan virke kaotisk og uoverskuelig.