Christina Kofod Kristensen, bestyrelsesformand for Vindinge Skole, er først og fremmest glad for, at en skoleudvidelse ser ud til at være på vej. Det er stadig uvist, hvor stor den skal være. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Skole står til udvidelse - børnehus må nøjes med pavilloner

Roskilde - 04. juni 2021 kl. 10:15 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er gode nyheder for børnene på Vindinge Skole, der snart ikke kan presses sammen i skolens lokaler længere i takt med, at byen bliver udvidet med hundredvis af boliger.

Skole- og børneudvalget indstiller nu til, at der bliver fundet penge på næste kommunebudget til at udvide skolen. Hvor mange penge der bliver brug for, og hvordan udvidelsen konkret kan udføres, skal forvaltningen nu til at finde ud af.

- Det er vigtigt, at børnene i Vindinge kan gå i den lokale skole, og at der er plads til dem. Det er derfor, vi nu undersøger de muligheder, der kunne være, siger skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).

Hvor meget er nok? På Vindinge Skole er bestyrelsen glad for, at kommunen vil gå videre med den nødvendige udvidelse.

- Det er som udgangspunkt rigtig dejligt. Det vi nærmere kommer til at diskutere er, hvor stor en udbygning, der bliver tale om, siger skolebestyrelsesformand Christina Kofod Kristensen.

Bestyrelsen har haft et godt samarbejde med politikere og forvaltning, men de er endnu ikke helt på bølgelængde i forhold til, hvor mange nye lokaler der er brug for.

Det drejer sig om, hvordan man læser de nyeste prognosetal for befolkningstallet i Vindinge, og hvad de betyder for skolens pladsbehov.

21 eller 25 klasser? Dels kan skolen se, at antallet af børn er højere end forventet. I år starter 66 nye børn og ikke 56 som forudset i prognoserne.

Det andet er, at mange klasser er så store, at der kun skal en enkelt eller to elever til, før det bliver nødvendigt at oprette en ny klasse.

Her har forvaltningen taget højde for et udsving på én elev og når frem til, at Vindinge Skole i de kommende år når op på 21-22 klasser (i dag er der plads til 20). Men skruer man en tand op og regner med et udsving på to elever - hvad der ikke er usandsynligt med Vindinges vokseværk - ser det anderledes ud.

- Så kommer vi op på 25 klasser, og der er voldsom forskel på, om vi snakker 21 eller 25 klasser i forhold til, hvor stor en blok man udarbejder på budgettet, siger Christina Kofod Kristensen.

Prognoser kan fejle Det er tidligere set, at prognoser har skudt forbi - i begge retning. Trekronerskolen blev bygget for lille og blev senere udvidet, men en anden udvidelse til 40 millioner kroner blev taget af bordet igen, da en prognose viste sig at skyde over målet.

- Det er den balance, vi hele tiden prøver at holde. På den ene side, skal der være plads til alle de børn, der bor i Vindinge, og ordentlige vilkår. På den anden side skal vi ikke bygge noget, der måske ikke er brug for, siger Jette Henning.

Den afvejning er Christina Kofod Kristensen med på.

- Der er jo ingen, der er interesserede i tomme lokaler, men vi er interesserede i, at der skal være plads nok til børnene, siger hun.

Fleksibel løsning Skolen peger selv på at udvide Vindinge Skole til 25 klasselokaler med fleksibilitet op til 28. Det er der flere parametre, der taler for.

Dels trænger skolen også gevaldigt til gruppe- og faglokaler. Dels har prognosen ikke taget højde for, at skolen først for nyligt har fået udskoling, og der derfor sker en kulturændring, hvor forældre i højere grad søger den lokale folkeskole, fordi børnene nu kan gå der hele deres skolegang.

Skole og kommune er enige om, at en udvidelse skal være fleksibel, så nye lokaler kan bruges til andre formål end klasseundervisning, hvis behovet ændrer sig.

Vindinge Skole har ikke meget overflødig plads at gøre godt med, men der er endnu ingen bud på, om en udbygning kan ske i højden, i pavilloner eller på andre måder-

- Der vil vi rigtig gerne lytte til de eksperter, de har i forvaltningen. Der er ikke noget, der er planlagt eller på tegnebrættet endnu, siger Christina Kofod Kristensen.

Børnepasning i pavilloner Mens Vindinge Skole står foran en udvidelse, bliver der ikke bygget til mere børnepasning i byen.

Der bliver godt nok også pladsmangel i Vindinge daginstitutioner de kommende år, men det går over igen. Derfor lægger kommunen ikke op til at bygge nyt.

Det ærgrer i Børnehuset Hjortkær. Her bliver der til efteråret opført pavilloner for at få plads til børnene, og ifølge kommunen viser det sig nu, at der søreme kan blive plads til lidt flere end først antaget.

Den tilgang undrer Dorthe Dalgsgaard Jensen, der er mor til et barn i Hjortkær og sidder i områdebestyrelsen. Hun er sikker på, at børnehuset nu hænger permanent på pavillonerne, fordi det højere børnetal ikke er så midlertidigt.

Problemet er, at kommunens prognose ikke har medregnet hele udbygningen af Vindinge Nord, fordi alle etaperne ikke er godkendt endnu.

- Det kommer bare til at skubbe problemet. Hvad gør de så, når de sidste fire etaper af Vindinge Nord kommer med - propper de så bare flere børn ind? Jeg ved bare, at de pavilloner kommer til at blive stående, siger Dorthe Dalsgaard Jensen og ærgrer sig over, at Vindinge nu er ved at få to meget store institutioner - Vindinge Børnehus er kommunens største - uden et mindre alternativ til de børn, der har gavn af det.

