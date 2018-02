Skole har fået en hjertestarter

Det er lovpligtigt for skolerne at undervise eleverne i livreddende førstehjælp. »Du kan redde liv« er et tilbud, der skal gøre det lettere for lærerne at undervise eleverne ved blandt andet at uddele gratis klassesæt med genoplivningsdukker og instruere lærerne i at bruge dem i undervisningen.