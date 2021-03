Skole-formanden: Den skal frem i lyset

Formanden for Skole- Børneudvalget Jette Henning (S) ser renoveringen af centret som alle tideres lejlighed til også at få gjort den lokale Østervangsskole mere attraktiv for elever fra hele området.

- Skolen er et knudepunkt i kvarteret, og det skal vi nu være endnu bedre til at fremhæve, når den ikke længere bliver gemt væk. Den skal være indbydende og let at komme til.