Skole for hitmagere åbner til næste år: Får Roskilde Festival som nabo

20. november 2020

For to år siden blev det første gang nævnt, at en ny eliteuddannelse i kommerciel sangskrivning var interesseret i at få hjemsted i Roskilde. Nu er projektet blevet en realitet, og planen er, at skolen, som har fået navnet Danish Songwriting Academy, flytter ind på det gamle plejehjem i landsbyen Vor Frue, der ligger tæt på Roskilde Festivals campingområde.

Skolen skal åbne i september 2021, og kandidater kan søge ind på den to-årige uddannelse fra marts.

Inspirationen er hentet i Sverige, hvor man siden 1998 har haft en markedsorienteret uddannelse for sangskrivning og musikproduktion, Musikmakarna, hvis elever har stået bag en lang række internationale hits. Danish Songwriting Academy er formel og strategisk samarbejdspartner med netop Musikmakarna, som vil bistå med kvalitetssikring af indhold og eksaminer, videndeling, gæstelærere og fælles projekter.

- At skrive og producere musik er et professionelt håndværk, der kræver, at man kan tænke både kreativt og markedsorienteret. I Danmark har vi talentmassen, og vi har en stærk sangskrivertradition, men vi udnytter ikke det fulde kommercielle potentiale. Danish Songwriting Academy vil som ny institution i musikverdenen løfte denne opgave og derigennem udvikle nye danske sangskrivere, der blandt andet skal producere sange til hitlister verden over, siger Niels Mosumgaard, formand for Danish Songwriting Academy, i en pressemeddelelse.

Samlet musikbranche står bag Bag den danske uddannelse står noget så sjældent som en forenet musikbranche. Branchen finansierer etableringen af uddannelsen med forventning om, at der kommer dygtige og professionelle sangskrivere og producere ud i den anden ende.

Det er sjældent, at pladeselskaber, musikforlag, interesseorganisationer og andre aktører fra en stærkt konkurrencepræget branche på denne måde finder fælles fodslag - og ifølge Jakob Sørensen, bestyrelsesmedlem i DSA og direktør i The Bank, giver det ud, over den økonomiske ballast, et stærkt og bredt mandat til den nye uddannelse:

- At så mange markante institutioner og virksomheder fra den danske musikbranche bakker op om Danish Songwriting Academy er en blåstempling af projektet og det potentiale, vi har identificeret. Der findes naturligvis allerede kunstneriske musikuddannelser i Danmark, men ingen har fokus på musik som et kommercielt eksporterhverv. Skolens samarbejde med musikbranchen er således helt essentielt i forhold til de studerendes uddannelse og den netværksdannelse, som skolen vil danne ramme om, siger han.

De økonomiske bidragydere til uddannelsen er den nye, internationale musikstreamingtjeneste Moodagent, multinationale musikselskaber som Sony Music, Universal Music, Warner Music, Sony ATV, Universal Music Publishing og Warner Chappel. Det er større danske organisationer som Koda Kultur og Musikproducenternes Organisation (MPO) samt offentlige institutioner som Kulturaftalen Kulturmetropolen og Roskilde Kommune. Det er også både etablerede og nye independent musikselskaber som Edition Wilhelm Hansen, GL Music, The Bank, Tigerspring, One Seven Music, The Arrangement, TG Music, Mantik Music Group, Glass Management og Official Music. Den Roskilde-baserede virksomhed CAT Fonden donerer inventar til skolen.

Uddannelsen drives som en almennyttig forening, hvis medlemmer tæller musikvirksomheder, organisationer og professionelle sangskrivere og producere.

Nabo til Roskilde Festival Også selve placeringen af uddannelsen har en stærk forankring i den danske musikscene. De kommende studerende skal nemlig bo og gå i skole i Alletiders Musikby Roskilde, som er en af Danmarks mest markante musikbyer. I Vor Frue vil man opdyrke et kreativt miljø, hvor inspiration og fælleskab er en del af hverdagen, og derfor er det oplagt at bygge videre på det stærke musikalske DNA, som Roskilde allerede har med Skandinaviens største musikfestival, højskole, spillesteder og rockmuseum.

- Jeg ser et kæmpe potentiale i at have Danish Songwriting Academy med ombord som en stærk samarbejdspartner i AlleTidersMusikby, og glæder mig til at se Danmarks første kommercielle sangskriveruddannelse blive realiseret her i Roskilde, hvor Danmarks rockmuseum Ragnarock og Roskilde Festival allerede huserer. Sangskrivere er råolien i musikindustrien - og netop musikindustrien er et erhverv vi gerne vil tiltrække endnu mere af her. Der er fyret op med store visioner og jeg er sikker på, at vi har fede, spektakulære og rørende musikoplevelser til gode, siger Tomas Breddam (S), borgmester i Roskilde Kommune.

CAT Fonden i Roskilde har som nævnt doneret inventar til skolens lokaler:

- Professionalisering, uanset branche, har vores investeringsmæssige fokus. Danish Songwriting Academy har taget et vigtigt skridt mod yderligere professionalisering af musikbranchen i Danmark. Det vil give et kommercielt løft, som vi vil glæde os til at følge. Når initiativet samtidigt har besluttet at placere sig geografisk i Roskilde-området, ligger det lige for at bidrage med en donation. Vi ønsker initiativet held og lykke, siger Evan Lynnerup, bestyrelsesformand for CAT fonden

Dansk Erhverv bakker op Fra Dansk Erhverv er der stor opbakning til etableringen af Danish Songwriting Academy og skolens erhvervsmæssige fokus.

- Musikeksporten har et stort og uforløst potentiale, som kræver bedre rammebetingelser, end vi har i dag. Derfor arbejder musikbranchen og Dansk Erhverv side om side med Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet for at få det til at ske. Lige nu er vi ved at skabe et godt fundament for en dansk musikeksport, og derfor skal vi også have hæve niveauet for danske sangskrivere og producere. Der skal skabes en bredere elite, og vi skal have flere talenter frem. Her har branchen med den nye skole i Roskilde selv taget et rigtig godt initiativ. Stor ros til arbejdet med at etablere skolen. Det bakker jeg rigtig meget op omkring. Sådan kommer fremtiden ikke bare til at lyde bedre - vi kommer også til at indfri det enorme potentiale, der er i danske musikere, og jeg glæder mig meget til det yderligere samarbejde, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

