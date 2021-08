Skole bliver røgfri: Elever skal erstatte smøger med bordfodbold

- Egentlig gælder loven kun for eleverne, men vi har besluttet, at også de ansatte på Hf og VUC Roskilde er røgfri i skoletiden/arbejdstiden. I stedet for at ryge etablerer vi også en række tiltag og alternative pauseaktiviteter til vores kursister. Det er blandt andet spil, bolde og fitnessudstyr, som de kan bruge inde og ude. Vi er godt klar over, at det kan være svært for nogle at holde sig fra at ryge, og at det er en ændring, som vil tage tid, siger rektor Dorthe Jensen Lundqvist.