Cliuniq på Ringstedgade har fået bøder for sjette gang og bliver ved med at holde åbent. Foto: Kristian Jørgensen

Skønhedsklinik tager coronabøder for 100.000 kroner i retten

Roskilde - 16. februar 2021 kl. 11:55 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

For sjette gang langede politiet mandag bøder ud til skønhedsklinikken Cliuniq på Ringstedgade i Roskilde.

Den har nu fået bøder for 100.000 kroner. Ved de to første tilfælde fik virksomheden bøder for 10.000 kroner, og de følgende fire gange er både indehaver og ansat holdt personligt ansvarlige og har fået hver 10.000 kroner i bøde.

De bøder har de ikke tænkt sig at betale.

- Omsætningen får jeg jo her og nu. Så må jeg tage bøderne i retten. Jeg har søgt penge, og jeg har fået et beløb langt under det, jeg har søgt om. Det handler om, at man har noget at leve for, siger indehaver Osman Al Chami til DR.

Bøder stiger ikke Ifølge BT har klinikken foreløbigt fået 116.000 kroner i kompensation for den lukning, den har overtrådt siden december.

De ubetalte bøder medfører, at klinikken undgår stigende bødebeløb. En skærpelse kræver, at de første sager bliver afgjort.

Midt- og Vestsjællands Politi har forgæves undersøgt, om de kan stille andet op end at udskrive bøder.

- Vi kigger på det rent juridisk, men der har ikke været yderligere muligheder for at gøre noget, siger kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist.

Ingen andre brød reglerne Mens Cliuniq ufortrødent fortsætter med at overtræde coronarestriktionerne, lader det til, at de andre forretningsdrivende i Roskilde holder sig inden for kridtstregerne.

Mandag var der varslet »national genåbning« af butikker på tværs af landet, men Midt- og Vestsjællands Politi så ingen andre bryde lukkepåbuddet, og der kom heller ingen anmeldelser fra borgere, som der har været af Cliuniq.

Det var således endnu en anmeldelse og ikke politiets eget initiativ, der førte til, at en patrulje mandag formiddag endnu en gang mødte op ved klinikken over for politigården.

Der var lys i lokalet og to kunder til stede, men personalet ville ikke lukke politiet ind. Der blev bestilt en låsesmed, men indehaveren endte med at åbne døren og tale med politiet, mens samtalen blev optaget af flere af de tilstedeværende. Mens politiet var til stede, kom endnu en kunde til, men hun vendte om ved synet af betjentene.

Der blev udskrevet nye bøder til samlingen til den 34-årige mand, der er indehaver af klinikken, og en 32-årig kvindelig ansat, som politiet har mødt gentagne gange på stedet. De erklærede begge på stedet, at de ikke har tænkt sig at efterkomme reglerne og holde lukket.