Skønhedsklinik stadig åben:- Jeg skal jo kunne overleve

Roskilde - 12. februar 2021 kl. 15:46 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Skønhedsklinikken på Ringstedgade i Roskilde, der allerede har fået mange bøder af politiet for at holde åbent stik imod corona-reglerne, vil fortsætte:

- Jeg skal jo overleve og have indtægter for at kunne betale mine regninger, fortæller ejeren til Roskilde Avis.

- Corona er ikke værre end en influenza, og det rammer mest gamle mennesker. Derfor vil jeg ikke rette mig efter en løgnagtig statsminister og holde lukket. Nedlukningen er i strid med Grundloven, mener hun.

Ejeren afviser, at det skulle indebære en øget smitte for andre mennesker og henviser til, at det er nødvendigt for hendes egen overlevelse som selvstændig.

- Jeg håber, at flere andre forretninger i Roskilde vil lukke op i den nærmeste fremtid. Vi skal ikke finde os i denne tvangs-lukning, fastholder hun.

Noget tyder på, at politiet i Roskilde altså på ny får ærinde i Ringstedgade med at udstede flere bøder i et forsøg på at få corona-lovgivning og regler overholdt.

