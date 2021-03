Cliuniq på Ringstedgade er nu oppe på 15 sigtelser, og den samlede bødesum er på over 150.000 kroner. For Midt- og Vestsjællands Politi har det høj prioritet at få sagerne afgjort i retten. Foto: Kristian Jørgensen

Nu 15 sigtelser: Skønhedsklinik sigtet to gange samme dag

Roskilde - 15. marts 2021 kl. 11:21

For både 13., 14. og 15. gang er skønhedssalonen Cliuniq i Ringstedgade nu blevet sigtet for at overtræde coronalovningens åbningsforbud.

Fredag blev den 32-årige kvindelige ansatte sigtet af politiet, da hun lavede negle på en 20-årig kunde fra Roskilde i klinikken.

Lørdag formiddag fik politiet så en ny anmeldelse om, at klinikken holdt åben, og en patrulje kunne sigte den ansatte for at behandle en 37-årig kvinde fra Ringsted. Hun forlod hurtigt stedet, efter politiet gav besked om at standse behandlingen.

Der gik dog mindre end to timer, før den var gal igen. Klokken 13 blev en politipatrulje prajet af et vidne på gaden, som havde set kunder i klinikken. Nu blev den 32-årige kvinde for anden gang den dag og for 15. gang i alt grebet i at overtræde åbningsforbuddet, da hun gav en 51-årig kvinde fra Roskilde ansigtsbehandling.

En 38-årig mand fra Nordsjælland var også i klinikken uden mundbind, som han var fritaget for at bruge. Kunderne er hele vejen igennem sluppet for bøder, når de er blevet behandlet i klinikken, da loven lægger ansvaret på indehavere og personale.

Det er første gang, Cliuniq er blevet sigtet to gange på en dag. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi falder de to kunder ikke under samme forseelse, når politiet har fået standset behandlingen én gang, og klinikken er åbenlyst ligeglad ved senere at invitere en kunde ind igen.

Politiet står ikke og holder øje med, om der bliver lukket kunder ind i klinikken, men på grund af de mange tilfælde har de skærpet opmærksomheden.

- Det har ikke været strategien, at vi ligger på lur, men vi laver løbende tilsyn for at sikre, at de overholder reglerne, og gør de ikke det, så skrider vi ind, siger kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist.

Politiet kan ikke tvangslukke klinikken, selvom den åbenlyst ikke har tænkt sig at følge reglerne. Klinikken vil have sagerne for retten, og det har høj prioritet for Midt- og Vestsjællands Politi at få en afgørelse. De har sendt sagerne til berammelse i retten, men der er endnu sat en dato på, hvornår de kan blive behandlet.

