Skønhedsklinik og motionister blæste på forbud

Roskilde - 11. januar 2021 kl. 10:09 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Størstedelen af landets forretninger har forbud mod at holde åbent, og forsamlingsloftet er sænket til fem personer, så restriktionerne i forhold til Covid-19 har aldrig været skrappere end nu - og det er ikke alle, der overholder dem. Lørdag formiddag udskrev Midt- og Vestsjællands Politi således i to tilfælde bøder i forbindelse med aktiviteter, der fandt sted under forhold, som for tiden ikke er tilladt.

I det ene tilfælde var det et motionsarrangement, der fandt sted på en ikke nærmere angivet lokalitet med motionsfaciliteter inde i Roskilde. Her var to instruktører samlet med ni deltagere, og alle blev sigtet for overtrædelse af de gældende coronarestriktioner og fik en bøde. Til deltagerne lød de på 2500 kroner, og til instruktørerne, der blev betragtet som arrangører, er taksten 3000 kroner.

Også en skønhedsklinik valgte at holde åbent lørdag formiddag, men modsat fx fodterapeuter er skønhedsklinikken ikke at betragte som en del af sundhedssektoren. Tværtimod nævner bekendtgørelserne udtrykkeligt denne form for klinikker blandt dem, der har forbud mod at åbne. Ikke desto mindre var døren åbne, og da politiet lagde vejen forbi, var der en medarbejder til stede, som også var i færd med at betjene en kunde.

I dette tilfælde udskrev politiet to bøder - en til medarbejderen og en på 10.000 kroner til virksomheden, eftersom der var tale om en førstegangsforseelse. Overtræder klinikken forbuddet mod at åbne, risikerer den at få en bøde af dobbelt størrelse.

