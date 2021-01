Politiet har for anden gang på to uger sigtet en skønhedsklinik i Roskilde for at holde åbent og udføre behandlinger på kunder. Foto: Kenn Thomsen

Skønhedsklinik igen afsløret i at holde åbent

For anden gang inden for få uger er en skønhedsklinik i Roskilde blevet sigtet af politiet for at holde åbent. Flere borgere havde anmeldt til politiet, at der blev annonceret på sociale medier om, at klinikken var åben, og at der blev udført behandlinger på stedet, selvom de ifølge restriktionerne for at begrænse coronasmitte er påbudt at holde lukket.