Politiet har for syvende gang udskrevet bøder til Cliuniq på Ringstedgade. Indehaveren og en ansat står nu tilsammen med bøder for 120.000 kroner. Foto: Kristian Jørgensen

Skønhedsklinik åben igen: Politiet vil aflægge flere spontane besøg

Det kunne formentlig være blevet til mange flere bøder, eftersom klinikken ikke lægger skjul på, at de vil blive ved med at holde åbent. Indtil nu har politiet ikke været så aktivt opsøgende, men det kan ændre sig fremover.

- Jeg ved dag godt, at den ligger lige ved siden af politistationen, men det skal heller ikke opfattes som, at vi driver hetz mod én bestemt klinik. Med det antal, vi nu er oppe på, kunne det omvendt godt være, vi kunne have et øje på klinikken, hver gang vi kører ud fra stationen, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.