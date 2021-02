En skønhedsklinik i Roskilde bliver stædigt ved med at holde åbent trods bøder og politiets opfordringer til at holde lukket. Lørdag kunne politiet udskrive en ny bøde efter tip om kunder i klinikken. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Send til din ven. X Artiklen: Skønhed vigtigere end corona: Trodsig klinik får sin tredje bøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skønhed vigtigere end corona: Trodsig klinik får sin tredje bøde

Roskilde - 01. februar 2021 kl. 11:54 Kontakt redaktionen

Indehaveren af en skønhedsklinik er temmelig hårdnakket i sin modstand over for de coronarestriktioner, der forbyder klinikken at tage imod kunder.

Læs også: Skønhedsklinik igen afsløret i at holde åbent

Lørdag blev klinikken afsløret i at holde åbent for tredje gang i løbet løbet af januar, hvilket nu har udløst bøder for minimum 30.000 kroner.

Politiet modtog om formiddagen et tip om kunder i den centralt beliggende klinik, som Midt- og Vestsjællands Politi ikke vil oplyse navnet på. Da betjentene mødte op på stedet, blev de først forsøgt afvist af en kvindelig medarbejder, der smækkede bagdøren i.

Det lykkedes dog politiet at komme ind, hvor de fandt den ophidsede 32-årige ansatte, men også en 36-årig kvindelig kunde, der forsøgte at gemme sig. Kunden blev afhørt uden at blive sigtet, men det var temmelig åbenlyst, at der foregik en form for behandling, da klinikkens apparater stod tændt bag nedrullede gardiner, og hun ikke havde andet at gøre der.

Den 32-årige medarbejder fik en bøde, som altså nu er klinikkens tredje for at overtræde restriktionerne. Det er tvivlsomt, om de kommer til at rette sig efter dem, da de kender reglerne og alligevel overtræder dem med risiko for at blive sigtet igen.

Første bøde er på 10.000 kroner, men prisen stiger til 20.000 og 30.000 kroner ved anden og tredje overtrædelser. Anklagemyndigheden er dog ved at se på, om det kan tolkes som gentagelsestilfælde, hvis de falder så tæt, at der ikke er truffet en endelig afgørelse i den første sag endnu.

Det er uvist, om klinikken vil have sagerne prøvet i retten, men det virker sandsynligt i betragtning af modvilligheden til at overholde restriktionerne.

relaterede artikler

Skønhedsklinik og motionister blæste på forbud 11. januar 2021 kl. 10:09