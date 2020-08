Politikerne i kultur- og idrætsudvalg vil gerne have en skøjtehal i Roskilde, men ved ikke, hvor de skal finde pengene til den. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skøjtehal: Politikerne synes det er en god idé, men kan ikke se, at der er råd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skøjtehal: Politikerne synes det er en god idé, men kan ikke se, at der er råd

Roskilde - 16. august 2020 kl. 08:50 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En skøjtehal vil være et stort plus for Roskilde.

Det hersker der ikke tvivl om blandt de fire politikere, som DAGBLADET har talt med fra kultur- og idrætsudvalget. De fire repræsenterer de fire partier, som sidder i udvalget.

- En skøjtehal ville virkelig udfylde et hul. Det ville være et stort plus for vores kommune, siger formand for udvalget, Claus Larsen (S).

- Enhver større by bør have en skøjtehal, og den kan bruges til så mange forskellige ting, siger næstformand i udvalget, Mogens Hallager (K).

Bør undersøges Hos Venstre afviser Evan Lynnerup ikke tanken om en skøjtehal.

- Som idræts- og kulturpolitiker arbejder jeg for, at vi har så bredt et tilbud i vores kommune. En skøjtehal vil bestemt være et nyt tilbud, siger han.

I Dansk Folkeparti vil Karsten Lorentzen have undersøgt økonomien nærmere.

- Når borgerne, også dem på 14 år, har gjort et godt benarbejde, så fortjener deres anstrengelser at blive undersøgt grundigt, så lad os da få forvaltningen til at præsentere os for nogle tal, så vi ved, hvad vi taler om i forhold til økonomi. Jeg husker, at vi tidligere har haft et ungebyråd, som har opfordret os til at bygge en skøjtehal. Vi ville så tilmed få et par sportsgrene i byen, hvor vi måske kunne ende med at være med i den bedste række i for eksempel curling og ishockey, siger han.

Kassen er tom Men så er der det med økonomien. De fire politikere er alle godt klar over, at kassen er særdeles tom og først skal polstres igen, så der vil nok gå en del år, inden en skøjtehal rent faktisk kan være en realitet.

- Ting sker kun, hvis man bliver ved. Så Elisa og alle andre, som vil have en skøjtehal, skal blive ved med at klø på. De skal helst organisere sig, så vi kan få arbejdet seriøst med sagen, siger Mogens Hallager.

- Jeg tror godt, det kan lade sig gøre på den lidt længere bane, for en skøjtehal dukker ikke bare op fra den ene dag til den anden, men jeg må rose Elisa for, at hun slås for sagen på den helt rigtige måde, siger Evan Lynnerup.

I Esbjerg har man bygget skøjtehal for cirka 70 millioner kroner, I Gladsaxe har en skøjtehal for nylig kostet i omegnen af 100 millioner kroner, og efter at hallen er bygget, skal der også være penge til at drive den.

- Det er jo det forbandede ved gode ideer, de koster ofte penge. Vi tager gerne en skøjtehal med på vores lange ønskeseddel til faciliteter, men det bliver på den lange bane, er jeg bange for, siger Claus Larsen.