Hestetorvet er nævnt som en mulighed for at skabe en midlertidig overiset bane, men det kræver mere kulde gennnem længere tid. (Foto: Anette Gundlach)

Skøjtebane fryser fast

Forslaget, om at Roskilde skal have en ny skøjtebane, har frosset sig fast og skal nu undersøgese nærmere.

Til byrådets møde onsdag havde den unge Elisa Felici Frederiksen stillet dette borgerforslag, hvilket krævde, at hun inden havde indsamlet over 500 underskrifter.

- En skøjtehal vil være prikken over i'et en skøn by som Roskilde, der allerede har så meget. Her kan børn, unge og voksne i alle aldre mødes og have det hyggeligt sammen. Imens kan de mere passionerede dyrke kunstskøjteløb, ishockey, curling eller hurtigløb, havde hun skrevet i sit oplæg.