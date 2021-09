Mie Hansen fik diagnosen sklerose for syv år siden. Hun har skrevet bogen »Du' jo syg«. Foto: Kim Rasmussen

Skleroseramte Mie forærer sin bog væk

Roskilde - 25. september 2021 kl. 13:27 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Verden behøver ikke gå under, selv om man få diagnosen sklerose. Det er en af de pointer, Mie Hansen gerne vil give videre med sin bog »Du' jo syg«.

- Jeg synes, man skal se det positive i det og se andre værdier i det. Man lærer sig selv bedre at kende, lærer andre at kende og får nye netværk, siger 42-årige Mie Hansen, som fik diagnosen for syv år siden.

Måske fordi hendes søster havde fået diagnosen året før, havde Mie Hansen på fornemmelsen, at hun nok også havde sklerose, da hun blandt andet mærkede en summen i fingrene og et par andre symptomer.

- Alligevel kom diagnosen som et chok. Noget gik i stykker inden i mig, intet ville blive som før, siger Mie Hansen, som oprindelig kommer fra Fur, men har boet i Roskilde i cirka 14 år.

Livet går videre Da chokket havde lagt sig, konstaterede Mie Hansen, at livet går videre.

- Jeg mærker, 7-9-13, ikke andet end træthed. Jeg er udlært i den grafiske branche, og det med at have mange bolde i luften, deadlines og kundekontakt, kan jeg bare ikke mere. Jeg er afhængig af en middagslur hver dag, siger Mie Hansen, som sagde sit job op for to år siden.

- De sidste to år har jeg været arbejdsløs, og det har været godt for kroppen, siger Mie Hansen og fortæller, at hun leder efter et flexjob på 12 timer om ugen.

I mellemtiden er hun blandt andet frivillig på kræftafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Vægtløs træning Derudover træner Mie Hansen en del. Hun både styrketræner, dyrker yoga og løber på et Alter G-løbebånd.

- Jeg har en gammel knæskade, så jeg kan ikke løbe i naturen, siger Mie Hansen og forklarer, at man bliver spændt på et Alter G-løbebånd, så underkroppen er lukket inde i et luftrum.

Det betyder, at man løber nærmest vægtløs.

- Den er jeg meget glad for. På Alter G'en kan man ikke falde, fordi man er spændt fast. Det er godt for sklerose-patienter, siger Mie Hansen og fortæller, at det er videnskabelig bevist, at hård træning flere gange om ugen nedsætter sygdommens udvikling.

En del af det, som får sklerose til at udvikle sig langsommere, er træning. Mie Hansen løber vægtløs på det specielle Alter G-løbebånd hos Klinik for kost og fysioterapi. Foto: Kim Rasmussen

Det tog fem år Da Mie Hansen fik konstateret, at hun havde sklerose, læste hun en enkelt bog, men den var meget dyster.

I stedet har hun haft en rigtig god støtte i sin søster, som blandt andet kan forstå trætheden.

- Jeg tror, at man mest har brug for at høre, at det nok skal gå, siger Mie Hansen, som ikke har skrevet tidligere.

- Jeg vågnede en nat og kunne ikke sove. Og pludselig tænkte jeg: »Jeg skriver en bog,« fortæller hun og oplyser, at hun har skrevet på bogen i fem år, hvor hun i periode har lagt projektet væk.

- Jeg har tænkt, hvorfor vil folk dog læse om mig? Men så kom coronatiden, og så tænkte jeg, at nu gør jeg den færdig, siger Mie Hansen og fortæller, at det har været en god proces, hvor hun har fået gennemgået, hvordan hun har haft det.

På godt og ondt Bogen handler om at være syg på godt og ondt. Om det at være pårørende, være fleksjobber, acceptere nye livs- og arbejdsvilkår, op- og nedture og blandt andet de åbenbaringer, der har været undervejs.

Mie Hansen anbefaler andre med sklerose at passe på sig selv, få noget netværk og komme på et sklerose-hospital, som ligger i henholdsvis Haslev og Ry.

Det er vigtigt for Mie Hansen at fortælle, at der også er gode historier forbundet med sklerose.

- Dem, som har læst den, siger, at det er en meget personlig og ærlig bog. Jeg bliver glad, når jeg får en besked fra en, som jeg ikke kender, som har læst boget og eksempelvis skriver, at nu vil hun passe bedre på sig selv, siger Mie Hansen.

Her kan man få bogen Mie Hansen har selv stået for udgivelsen og har fået trykt 600 eksemplarer.

- Jeg forærer den væk, siger hun og regner ud, at hun allerede har givet godt halvdelen af bøgerne væk nu.

Mie Hansen er arbejdsløs, og det vil være administrativt besværligt, hvis hun tjener en smule på sin bog, så hun er klar til at give flere bøger væk til et arrangement i Klinik for kost og fysioterapi på Østergade onsdag den 29. september klokken 17.

Det er her, Mie Hansen træner på Alter G-løbebåndet.

- Jeg fortæller om bogen, siger Mie Hansen og oplyser, at fysioterapeut David Rasmussen fortæller om Alter G-maskinen.

Der er mulighed for at prøve maskinen eller få en snak med Scleroseforeningens lokalafdeling, som også vil være til stede.

Hvis man ikke har mulighed for at kigge forbi Klinik for kost og fysioterapi den 29. september, kan man skrive til Mie Hansen på mie201078@jubii.dk, hvis man er interesseret i bogen.