Skjoldungerne på Folkeuniversitetet

Skjoldungernes Land, der dækker kommunerne Frederikssund, Lejre og Roskilde har fået et Folkeuniversitet. Foreningen er nystiftet og bærer navnet Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.

Søndag 1. november kan man deltage i et af de første arrangementer, som foreningen står for. Det er en form for en kirkegårdsvandring, men begravelserne er dem der er i Roskilde Domkirke. Fortæller David Høyer, der er formidlingsansvarlig.