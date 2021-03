Skilteforvirring i Ringstedgade

Kommunens udmelding før vejarbejdet gik i gang, var at vejen var ensrettet så man kunne køre fra Jernbanegade enden og i retning mod Spritkrydset. Men ser man på skiltningen, så viser det, at man kun må køre på stedet, hvis man er beboer, bus i rute eller at det er arbejdskørsel til stedet. Andre trafikanter skal bruge omkørslen. Samtidig er der skilte med to forskellige hastighedsangivelser en på 40 km og en på 20 km.