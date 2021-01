Skiklub har plan klar for coronasikker åbning af skibakken

Det er ikke let at være skientusiast for tiden. Først fik skiturister skylden for at have bragt Covid-19 til Danmark for snart et år siden, og nu hvor en ny skisæson er begyndt, er hele verden lukket ned, og det er umuligt at rejse ud.

For Roskilde Skiklub blev 2020 ekstra udfordrende af, at Roskilde Festival blev aflyst, så tusinder af festivalgæster måtte undvære den berømte Skiburger.