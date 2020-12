Se billedserie I 2015 var rekonstruktionen af Osebergskibet, Saga Oseberg, på besøg i Roskilde. Foto: Kristian Jørgensen

Skibsbygger fra Vikingeskibsmuseet har fået anerkendelse for sin forskning

Roskilde - 15. december 2020 kl. 04:49

Skibsrekonstruktør på Vikingeskibsmuseet, Vibeke Bischoff, fået tildelt ph.d.-graden for sin forskningsindsats, efter at hun fredag forsvarede sin ph.d.-afhandling om rekonstruktionen af det berømte vikingeskib, Osebergskibet.

Vibeke Bischoff beviste, at arbejdet med at rekonstruere arkæologiske skibsfund, så de kan genskabes og afprøves, og sætte resultaterne ind i en eksperimentel arkæologisk kontekst, er en forskningsdisciplin, der fortjener den højeste anerkendelse. Forsvaret blev holdt online, og der var stor interesse for at følge med. Hele 127 tilhørere kunne tælles på Zoom, og efterfølgende blev der åbnet for lykønskninger i chatten.

Osebergskibet kan siges at være Norges svar på Havhingsten. Det blev fundet i Tønsberg i 1904 og rekonstrueret i 1987, men sank efter kun 20 sekunders testsejlads. I 2006 besluttede man at gøre et nyt forsøg, og her fik Vibeke Bischoff en afgørende betydning. Hun fandt nemlig ud af, hvad der var gået galt ved den første rekonstruktion, hvor man havde forsøgt at presse de fundne dele ind i en nutidig forståelse af skibsbyggeri.

Ved i stedet at være tro mod fundene og gennemgå alt minutiøst, kom Stiftelsen Nytt Osebergskip, Vikingeskibsmuseet og Kulturhistorisk Museum i Oslo frem til en troværdig - og sødygtig - rekonstruktion. Osebergskibet kan i dag ses på udstillingen på Vikingskipshuset i Oslo. Rekonstruktionen Saga Oseberg var i 2015 på besøg i Roskilde for at teste dets sejlegenskaber.

Afhandlingen har titlen »Rekonstruktion af Osebergskibet - form, konstruktion og funktion«.