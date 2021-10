Skibakke bliver centrum: 40.000 flytter ind

Se billedserie Sådan ser kortet over næste års Spejdernes Lejr ud lige nu. Der kan stadig blive lavet lidt om på nogle af tingene, fx er der ikke tegnet parkering ind endnu. Lejren er fra den 23. juli til den 31. juli, og der forventes 40.000 deltagere. Illustration: esri Foto: esri

Roskilde - 06. oktober 2021 kl. 06:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Den 23. juli næste år vil Hedeland summe af liv. 40.000 spejdere fra Danmark og gæster fra hele verden vil fylde spejderlejren, og planlægningen er i fuld gang.

Spejderne har fx fået valgt, hvor lejren skal placeres i Hedeland. Og det er nu sikkert, at beboerne i Reerslev får spejderlejr for fuld udblæsning, for de bliver de nærmeste naboer.

Lejren er nemlig placeret, så der er en naturlig adgang til lejren fra Brandhøjgårdsvej, som er indkørslen til amfiteateret og skibakken. Men den indkørsel bliver ikke hovedadgang til lejren, som får tre lige store indgange.

Skibakken bliver central Til gengæld afslører kortet - som er midlertidigt - at skibakken får en helt central rolle under lejren. Den bliver nemlig samlingssted for den store åbnings- og afslutningceremoni. Her er det meningen, at alle spejderne skal være samlet.

- Skibakken er helt perfekt. Det giver alle en fantastisk mulighed for at se, hvad der kommer til at foregå på scenen, som kommer til at ligge i bunden af bakken, siger Bue Bejer Heckmann, kommunikationskonsulent for Spejdernes Lejr 2022.

Byggeri fra oktober Men inden spejderne når til at ankomme næste sommer, så kommer der til at ske en masse i området.

- Vi skal lave infrastruktur. Det vil sige kloak, vand og el. Vi har en forventning om, at det første anlægsarbejder begynder i slutningen af oktober. En del af det, som bliver lavet, vil være permanent, andet vil blive taget ned igen, når vi er færdige. Vi skal fx bruge en hel del mere vand under lejren, end der normalt er brug for, siger Bue Bejer Heckmann.

Vartegn bygges i påsken Noget som helt sikkert kommer for at blive, bliver lejrens vartegn.

I Holstebro i 2012 var det en bygning udformet som en spejder-sangbog. I Sønderborg i 2017 var det en stråtækt bygning udformet som en vandrestøvle. Støvlen kunne bruges om madpakkehus og havde også en mulighed for, at man kunne gå op i støvlen og se ud over det meste af spejderlejren.

- Vi arbejder på noget, som passer til Hedeland, og vores forventning er, at vi bygger det i påsken. Det skal være et byggeri, som er brugbart for området, siger Bue Bejer Heckmann.

Parkering og transport Hvis du nærstuderer kortet, vil du opdage, at der endnu ikke er placeret parkering.

- Parkeringen har vi ikke færdig-planlagt, så derfor er det for tidligt at offentliggøre noget om den, siger Bue Bejer Heckmann.

Til gengæld kan han godt sige noget om, hvordan de mange spejdere ankommer til lejren. Det bliver for rigtig mange deltageres vedkommende i busser.

- Der er sporarbejde på strækningen omkring Roskilde og Høje-Taastrup, så det er vores opfattelse, at togkapaciteten vil være alt for lav til at kunne håndtere ankomsten af så mange mennesker. Derfor har vi opfordret til, at så mange som muligt ankommer i busser, lyder det.

4000 fra udlandet En bid af de 40.000 deltagere bliver i øvrigt fra udlandet. Faktisk er målet, at 10 procent af deltagerne ikke har dansk pas.

De første 85 udenlandske spejdergrupper har meldt deres ankomst fra steder så eksotiske som Uganda, Tunesien og Canada. De vil gerne opleve spejderlejr på dansk.

Kom ud og vær med Og Bue Bejer Heckmann har en opfordring til alle, der bor i nærheden af spejderlejren. Kom ud og oplev hvad der sker.

- Det håber vi, rigtig mange har lyst til. Lejren er åben for alle og gratis for gæster at besøge, og vi har mange aktiviteter, som man kan komme udefra og være med til.

Der bliver dog også enkelte aktiviteter uden for lejren.

- Vi ved med sikkerhed, at der kommer aktiviteter i Roskilde by, og alle vores sø-spejderaktiviteter får hjemme på Greve Marina, siger Bue Bejer Heckmann.

Spejdernes Lejr arrangeres af KFUM-Spejderne, Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danske Baptisters Spejderkorps, De Grønne Pigespejdere og Det Danske Spejderkorps.