Skattestigning blotter kløft mellem S og de borgerlige

Roskilde - 13. august 2021 kl. 13:02 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

På overfladen er dramaet måske til at overse. Et flertal søger om mulighed for at sætte indkomstskatten op med 18,6 millioner kroner, som er en lille krumme i den samlede skattekage, men de borgerlige partier vil ikke være med.

Modvilligheden kan dog sende et signal om, at Socialdemokratiet kan få svært ved at opfylde sine ambitioner om bredest mulig enighed om økonomien.

DF melder sig ude Dansk Folkeparti har været en del af de seneste tre budgetforlig, men har fået nok af borgmesterpartiets kurs.

Gruppeformand Merete Dea Larsen havde forventet en ny kurs under borgmester Tomas Breddam, men konstaterer, at han ligesom sin forgænger kan bruge Dansk Folkeparti til at stå bag upopulære beslutninger om økonomien uden at give igen med den anden hånd.

- Når vi er med til at lave så store besparelser og nu rydder op efter Joy Mogensens tid, forventer vi også at være med til at bruge pengene, når kassen er fyldt op igen. Der må vi bare sige, at borgmesteren kørere lige hen over én og træffer beslutninger med et andet flertal. Det synes jeg ikke er okay, siger Merete Dea Larsen.

Hun sigter især til stibroen over Holbækmotorvejen. Den er en torn i øjet på Dansk Folkeparti, fordi de 40 - potentielt over 60 - millioner kroner i den nuværende situation kunne bruges bedre velfærdsbyggeri.

Trods borgmesterens ønsker om et bredt budgetforlig regner Merete Dea Larsen ikke med at være en del af det i år. Ikke mindst fordi stibroen lader til at være uomgængelig for Socialdemokratiet.

- Så kan han (borgmesteren, red.) sige, hvad han vil, men jeg er reelt ikke med i de budgetforhandlinger, hvis jeg skal godkende denne her bro, siger Merete Dea Larsen.

K får for lidt Konservative har været en trofast budgetpartner, men vil stille krav for at være med ombord endnu en gang. Ligesom hos Dansk Folkeparti skræmmer sporene.

- Tidligere har vi haft det sådan, at vi fik nogle ting, så vi kunne fortælle vores bagland, at prisen for at gå med i et forlig er, at man ikke får det hele, men vi har fået det her. Men det har været svært for os de sidste par år at se, hvad vi har fået ud af det, siger gruppeformand Lars Lindskov.

Kravet er slet og ret, at Socialdemokratiet bliver lidt mere borgerlige i stedet for hele tiden at læne sig op af venstrefløjen.

- Det kræver, at man ser mere til vores side. Hvis man kun er ude på at føre sin egen politik og går med SF og Enhedslisten, så skal man det, men så går vi bare ikke med, siger K-lederen.

Konservative vil for eksempel ikke være med til at sætte skatten op, uanset hvor ubetydeligt beløbet kan synes i det samlede maskineri.

- Det er det, vi hører hver gang. Vi kan altid lige betale 0,1 procent mere, men det kan vi ikke blive ved med. Der er simpelthen en grænse for, hvad vi kan bede folk om at betale til fællesskabet. Hvis vi så bare fik kvalitet for pengene, men det har vi endnu til gode at bevise, siger Lars Lindskov.

Ingen konflikt Borgmester Tomas Breddam udlægning af tingenes tilstand er mildest talt noget anderledes.

Han vil gerne have så mange som muligt med i budgettet og ser det et mål i sig selv at indgå kompromisser frem for at få sin egen politik igennem.

- Det er min grundlæggende opfattelse af, hvad kommunalpolitik er. Jeg synes faktisk ikke, byrådsarbejdet generelt er præget af uenighed og konflikt. Det er præget af, at alle byrådsmedlemmer prøver at finde løsninger, og hvis nogle af de løsninger kræver et kompromis, så finder man også det. Det er faktisk den vilje, jeg ser hele vejen rundt i byrådet, og det er den ånd, jeg spiller videre på, siger Tomas Breddam.

V søger indflydelse Et sted imellem de to fronter står Venstre. Gruppeformand Jette Tjørnelund trækker ikke fronterne så hårdt op som sine borgerlige fæller. Hun stiller ingen ultimative krav og går til budgetforhandlingerne for at få mest mulig indflydelse.

En genopretning af økonomien står højt på dagsordenen, og skattestigninger vil i hendes øjne være en falliterklæring for en kommune med et af landets største skattegrundlag. Omvendt vil hun heller ikke sænke skatten, fordi kommunen har problemer med nogle af de sociale områder.