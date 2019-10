Julebelysningen kommer alligevel op at hænge i Algade, Skomagergade og tilstødende gader i Roskildes bymidte. Godt for butikkerne, men også for hele byen, mener Roskilde Handels formand. Foto: Mie Neel

Skatteborgerne skal ikke hænge på julebelysningen

Egentlig var det Roskilde Handel, der skulle bekoste driften af julebelysningen, men de kastede håndklædet i ringen på grund af for få bidrag fra medlemmerne. Sidste år gav julebelysningen et underskud på 330.000 for Roskilde Handel, og foreningen vil ikke sætte livet på spil for at dække et nyt underskud.

Det var alligevel så vigtigt at få julelys gennem Algade og Skomagergade, at Roskilde Kommune har valgt at spytte en kvart million i ophængningen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her