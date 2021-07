Se billedserie Hal 12 er i forvejen lidt af et skatermekka i Roskilde. Nu bliver den udtjente industrihal renoveret og udbygget i forbindelse med byudviklingen af det sidste kvarter på Musicon. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Skatere jubler: Udvidelse af Hal 12 åbner for vilde idéer

- Vi står med en kæmpe drøm, vi har arbejdet for i mange år, siger Sune Kristensen, daglig leder af skatehallen Hal 12 på Musicon.

Skaterne har været en drivende kraft i udviklingen af bydelens identitet, siden Hal 12 for 15 år siden blev den første aktør på Musicon. Fremtiden for skaterne har dog svævet i det uvisse, da den ramponerede hal er en del af det kvarter, der skyder op som sidste etape af Musicons byudvikling, og kunne skaterne så blive, eller måtte de finde et andet sted?

Den tvivl blev slået ned, efter der på det seneste byrådsmøde var enighed om at renovere og udvikle Hal 12 for 20,5 millioner kroner.

På et højere niveau Planen er at sammenbygge skatehallen med det nye parkeringshus, der bliver opført lige ved siden af inden for de kommende to år. Det betyder, at parkeringshuset uden for myldretid også kan få en skatefunktion, ligesom skaterne kan gøre brug af et overdækket mellemrum mellem de to bygninger.

Men Hal 12 har flere visioner i baghånden, som de kan realisere, hvis det lykkes at rejse 12 millioner kroner mere fra fonde.

Ud over nye ramper vil de gerne udvide med flere tilbygninger og faciliteter såsom tilskuerfaciliteter, ny café og et tagareal til koncerter og skatekonkurrencer.

- Vi vil gerne facilitere både nationale og internationale konkurrencer og være med på beatet på et lidt tungere niveau, siger Sune Kristensen,

Plads til flere Udvidelsen betyder, at Hal 12 vokser med 50 procent fra nuværende 1400 til 2250 kvadratmeter. Det er også tiltrængt for at få plads nok til de mange nye, der strømmer til sporten, og invitere flere indenfor, som ikke på forhånd er en del af miljøet.

- Det betyder helt praktisk, at vi kan begynde at skrue op lidt for vores aktiviteter for flere unge. Vi kan jo ikke få armene ned, for det er det her, vi har knoklet for, siger skatehallens leder.

Hal 12 er endnu ikke helt oppe på de 1200 medlemmer, de havde før coronanedlukningen, men de skal nok komme. Skaterne har på ingen måde slået op i banen.

- De få perioder, vi har haft åbent, er det bare væltet ind, siger Sune Kristensen.

Hal 12 holder sommerferielukket i juli, hvor skaterne i stedet kan bruge Rabalderparken.

Efter ferien går arbejdet i gang med at høre de unge skateres drømme om fremtiden, samtidig med at der skal findes flere penge.