Se billedserie Hal 12. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Skatere fremtidssikres og får p-hus som nabo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skatere fremtidssikres og får p-hus som nabo

Roskilde - 27. maj 2021 kl. 13:24 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det var et fuldstændig enigt byråd, der onsdag besluttede at sætte gang i udviklingen af den sydvestlige del af Musicon.

Det er den del, der lægger jord til Hal 12, hvor skatere, rulleskøjteentusiaster og andre huserer - og hvor de siden 2006 ikke har haft vished for, at de kunne blive.

Den vished har de nu, for selv om projektområdet skal rumme både et håndværkerkollegium, boliger, forretninger og et stort parkeringshus, så afsætter kommunen også over 20 millioner kroner til en renovering og ombygning af den gamle fabrikshal.

Unikt miljø Og det var ikke mindst fremtidssikringen af skaterne, der fik ord med på vejen under byrådsmødet.

- Vi skal bevare det unikke miljø, der er ude omkring skaterne. Nu får vi muligheden for at give dem endnu mere attraktive forhold - nu gør vi det bare endnu mere spændende, sagde Claus Larsen (S), formand for kultur- og idrætsudvalget.

Hans partifælle Troels Toft Nielsen fremhævede, at der entydigt bliver valgt at værne om Hal 12.

- De har netop haft succes med at skabe et attraktivt rum for socialt og fysisk aktivt fællesskab for børn og unge, og det er der brug for for tiden. Det skal vi understøtte og måske med tiden opskalere, sagde Troels Toft Nielsen.

Tak til Bjørn Dahl Evan Lynnerup noterede, at udviklingen af Musicon har været et spændende projekt, som har adskilt sig fra de fleste andre ved, at ingen på forhånd har vidst, hvor det skulle ende.

- Det er ikke særligt normalt at gøre det på den måde. Vi er generelt af den opfattelse, at det er endt med, at der måske er lidt vel rigeligt med traditionelle boliger, men det kan vi ikke lave om på nu. Til gengæld bidrager denne sidste del nok med at lave lidt flere krøllede ting, som er højst usædvanligt for, hvad en Venstre-mand gerne vil have derude. Vi synes ikke, det skal ligne et ganske almindeligt boligkvarter, sagde Evan Lynnerup, formentlig med tanke på Bjørn Dahl, der var borgmester, da kommunen i 2003 købte Unicon-grunden for svimlende 58 millioner kroner.

Visionære politikere Også SF'eren Torben Jørgensen sendt en kærlig tanke til Bjørn Dahl

- Det her har kunnet lade sig gøre, fordi der har været visionære politikere, der for år tilbage har truffet beslutning om at investere i arealet. Der var mange, der rystede på hovedet dengang i staren af 00'erne, hvor initiativet blev taget, og jeg tænker ikke mindst på vores tidligere borgmester, Bjørn Dahl. Det var et hjertebarn for ham. Han har ikke altid fået efter fortjeneste. Han var visionær og turde tænke stort om arealet derude, og vi kunne godt have ønsket os, at Bjørn havde haft mulighed for at se det, der er opstået i kraft af rigtig godt frivillige og økonomiske kræfter. Det kan vi godt være stolte af, ikke mindst skaterområdet derude. Der er mange byer, der har fabriksområder liggende, hvor der overhovedet ikke sker noget, andet end de ligger som en plet på jorden, så vi kan være stolte, netop fordi der var nogle, som tog initiativet og havde mod, sagde Torben Jørgensen.

Parkeringshus Der er allerede en lokalplan for parkeringshuset undervejs. Det skal nemlig etableres hurtigst muligt for at dække Musicons voksende parkeringsbehov. Desuden regner kommunen med snarest at indgå aftale med BRF Fonden, som vil købe en grund ved Pulsen til opførelse af et håndværkerkollegium med cirka 80 boliger. Senere skal der bygges boliger, både af en developer, som også får mulighed for at opføre forretninger, og af selvbyggere.

Kommunen regner med udgifter til byggemodning på cirka 37 millioner kroner, hvoraf 20,5 millioner kroner bliver brugt på Hal 12. Indtægterne fra grundsalg inden for projektområdet vil formentlig ligge i omegnen af 50 millioner kroner.

relaterede artikler

Skatehal har kurs mod stor ombygning 15. september 2020 kl. 18:21

Selvbyggeri på en af de sidste ledige bidder af Musicon 27. august 2020 kl. 13:16