Skarp politinæse: Tumult førte til stort narkofund

En anmeldelse om larm og tumult ledte onsdag eftermiddag politiet til et større narkofund i en lejlighed på Vestergade i Roskilde. En patrulje blev standset af en borger, der frygtede, at nogen var kommet noget til.

Derfor skaffede politiet sig adgang til lejligheden, hvor der var to mænd og en kvinde. Ingen personer på stedet havde lidt overlast, men patruljen fandt tegn på narkomisbrug og tilkaldte en skarpere politinæse - nemlig en narkohund - til at gennemgå lejligheden.

I lejligheden fandt narkohunden frem til i alt 89 gram amfetamin, 19 gram ecstasy, 30 ecstasypiller, 50 ml cannabisolie, 3 gram ketamin og lidt hash. En 31-årig kvinde og en 42-årig mand fra Roskilde blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffeloven for narkobesiddelse med henblik på videresalg. Den sidste mand, en 51-årig fra Roskilde, blev fundet i besiddelse af 0,9 gram hash. Han blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer for at besidde hashen og sendt væk fra lejligheden.