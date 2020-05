Det er forståeligt, hvis fjernundervisningen har givet nogle huller i pensum rundtomkring, mener Jette Tjørnelund, som gerne vil give muligheden for at lukke hullerne med lidt frivillig ekstraundervisning.

Skal sommerskole lappe coronahuller?

Roskilde - 12. maj 2020 kl. 18:11 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De ældste skoleelever i Roskilde Kommune skal have mulighed for at få lappet nogle af de huller, der kan være opstået i pensum det seneste par måneder, hvor der har været fjernundervisning.

Det mener Venstre, som til næste uges ekstreordinære byrådsmøde foreslår at lade forvaltningen undersøge mulighederne for et etablere ekstra undervisningstilbud for eleverne i 6.-9. klasse.

Ekstraundervisningen skal være frivillig og vare i en uge, helst inden sommerferien, men ikke nødvendigvis.

- Vi forestiller os, man også kan gøre det i de første uger af sommerferien - og i hvert fald inden næste skoleår - men det må forvaltningen komme med en model til, siger Jette Tjørnelund, for er formand for Venstres byrådsgruppe.

Hun motiverer forslaget med, at der kan have været store udsving i udbyttet af den fjernundervisning, der er blevet praktiseret for de ældste elever, siden skolerne lukkede ned i marts.

- Der er en del elever, der føler, de er blevet lidt tabt under nedlukningen, og vi hører også, at der har været forskel på, hvad man har gjort de forskellige steder, og at det ikke altid lige godt. Derfor er der behov for at lave ekstraundervisning til dem, der ønsker det, så man kan indhente det, der mangler. Vi er slet ikke i tvivl om, at alle har gjort, hvad de kunne, men det er også meget forståeligt, at der sagtens kan være opstået nogle huller, og dem er der behov for, at man kan lukke, siger Jette Tjørnelund.