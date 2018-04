I Herringløse skal folk for første gang møde i hyggelig kappestrid om hvem der kan dyrke det største kæmpegræskar. Billedet her er fra en tilsvarende begivenhed i Sorø. Foto: Thomas Krakau

Skal du være med?: Landsby klar til den første kæmpegræskar-dyst

Roskilde - 18. april 2018 Af Lars Kimer

485,4 kilo. Det stoppede vægten på, da sidste års DM i kæmpe-græskar blev afgjort i Tivoli, som i snart 10 år har afholdt den hyggelige kappestrid. Helt så mange kilo kommer vægten formentlig ikke op på, når beboerne i Herringløse den 6. oktober samles for at kåre vinderen af byens første kæmpegræskar-konkurrence. Det fortæller DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Det er blandt andre Elisabeth Perret-Gentil, som har sået frøene til konkurrencen.

- Jeg håber meget på, at byen bakker op om denne godmodige dyst. Der er stadig langt til tilmeldingsfristen, men vi har da allerede seks-syv personer, som har fundet hakkejernet frem og er klar til at plante. Vi har også forespørgsler fra nabobyerne, og jeg synes da godt, vi kan invitere de nærmeste, fx Hvedstrup og Østrup med. Det vigtige er, at vi kan nå rundt og veje, når det hele skal afgøres, siger Elisabeth Perret-Gentil.

Hun lægger stor vægt på, at det først og fremmest skal være hyggeligt.

- Vi skal lege om noget absurd. Jeg ville prøve at gro et kæmpegræskar, men allerede der er der jo grobund for konkurrence, så vi er sprunget direkte i konkurrence. Og vi skal prale og komme hinanden ved, siger hun.

Reglerne er ret få. I virkeligheden er der kun en enkelt: græskarret skal kunne løftes den 6. oktober uden at gå i stykker.

- Man må gerne forså inde i stuen. Har man tiltro til vindskærme, violinspil eller edderdunsdyner til sit græskar, så giver man den bare gas. Jeg har selv hentet et læs hestemøg, som jeg skal have fræset ned der, hvor mit vindergræskar skal stå, siger hun og kommer med et kækt bud på vindergræskarrets vægt.

- Vi lander nok lige omkring 486 kilo. Der står på den pose frø, jeg har, at under de rigtige betingelser kan de blive 6-800 kilo.

Vil du være med i konkurrencen, så lukker tilmeldingen 1. juni, og tilmelding kan ske på perretgentil123@gmail.com